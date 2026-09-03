Back-to-School ponudbe: Office 2024 Pro za 19,99 € ali paket Windows + Office za 31,45 €

Ob začetku novega semestra je Keysoff pripravil posebno Back-to-School akcijo, v okviru katere so izdelki Windows in Office za omejen čas na voljo po znižanih cenah.

Med aktualnimi ponudbami je Office 2024 Pro na voljo za 19,99 €. Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook in OneNote ter ponuja ključna orodja za delo, študij in vsakodnevno uporabo. Namesto naročniškega modela gre za enkratni nakup licence, zato uporabnikom po nakupu ni treba plačevati ponavljajoče se mesečne ali letne naročnine. Za uporabnike, ki potrebujejo Office na več računalnikih, je na voljo tudi Office 2024 Pro za 3 računalnike za 49,99 €. To pomeni približno 16,66 € na računalnik, zato je paket lahko zanimiva izbira za družine, študente z več napravami ali manjše ekipe.

Za tiste, ki iščejo celovitejšo programsko nadgradnjo, je Windows 11 Pro + Office 2024 Pro na voljo za 31,45 € s kuponsko kodo SKK62. Paket združuje Windows 11 Pro in Office 2024 Pro ter je namenjen uporabnikom, ki želijo svoj trenutni računalnik nadgraditi ali pripraviti nov računalnik za delo in študij.

Uporabniki, ki potrebujejo samo Windows, lahko Windows 11 Pro kupijo tudi samostojno, medtem ko lahko tisti, ki že imajo združljivo različico sistema Windows, izberejo samo Office 2024.

Back-to-School akcija je na voljo za omejen čas, zato lahko uporabniki, ki pred začetkom novega šolskega ali študijskega leta načrtujejo nakup oziroma nadgradnjo programske opreme, izkoristijo trenutne cene, preden se promocija zaključi.