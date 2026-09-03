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Back-to-School ponudbe: Office 2024 Pro za 19,99 € ali paket Windows + Office za 31,45 €

Ljubljana, 03. 09. 2026 00.15 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Začetek novega šolskega ali študijskega leta je pravi čas, da preverite, ali je vaš računalnik pripravljen na vse naloge, ki vas čakajo. Ne glede na to, ali pripravljate zapiske in seminarske naloge, analizirate podatke, izdelujete predstavitve ali urejate vsakodnevne obveznosti, lahko ustrezna programska oprema olajša delo in izboljša produktivnost.

Ob začetku novega semestra je Keysoff pripravil posebno Back-to-School akcijo, v okviru katere so izdelki Windows in Office za omejen čas na voljo po znižanih cenah.

Med aktualnimi ponudbami je Office 2024 Pro na voljo za 19,99 €. Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook in OneNote ter ponuja ključna orodja za delo, študij in vsakodnevno uporabo. Namesto naročniškega modela gre za enkratni nakup licence, zato uporabnikom po nakupu ni treba plačevati ponavljajoče se mesečne ali letne naročnine. Za uporabnike, ki potrebujejo Office na več računalnikih, je na voljo tudi Office 2024 Pro za 3 računalnike za 49,99 €. To pomeni približno 16,66 € na računalnik, zato je paket lahko zanimiva izbira za družine, študente z več napravami ali manjše ekipe.

Za tiste, ki iščejo celovitejšo programsko nadgradnjo, je Windows 11 Pro + Office 2024 Pro na voljo za 31,45 € s kuponsko kodo SKK62. Paket združuje Windows 11 Pro in Office 2024 Pro ter je namenjen uporabnikom, ki želijo svoj trenutni računalnik nadgraditi ali pripraviti nov računalnik za delo in študij.

Uporabniki, ki potrebujejo samo Windows, lahko Windows 11 Pro kupijo tudi samostojno, medtem ko lahko tisti, ki že imajo združljivo različico sistema Windows, izberejo samo Office 2024.

Back-to-School akcija je na voljo za omejen čas, zato lahko uporabniki, ki pred začetkom novega šolskega ali študijskega leta načrtujejo nakup oziroma nadgradnjo programske opreme, izkoristijo trenutne cene, preden se promocija zaključi.

pr članek

Office 2024 Pro z doživljenjsko licenco v kratkem na razprodaji!

- Office 2024 Pro Plus – 19.99€

- Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66€ Per PC)

- Office 2021 Pro Plus – 28.88€

- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)

- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)

- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)

- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€

- Office 2019 Pro Plus – 25.25€

Pristni ključi Windowsja po neverjetnih cenah!

- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€

- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)

- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)

- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)

- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€

- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€

- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€

- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€

- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€

- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€

- Win Server 2025 Standard – 30.99€

- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€

Priborite svoj pristen paket Office + Windows za male denar. (Koda za popust: SKK62)

- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45€

- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25€

- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€

- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package– 38.19€

- Visio Professional 2024 – 55.99€

- Project Professional 2024 – 55.99€

Cenejša orodja vrhunskih znamk:

Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€

Ashampoo Office 9 – 30.99€

IObit Driver Booster 13 – 17.69€

Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€

EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€

EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€

Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€

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Office 2024 Windows 11 Back to school

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