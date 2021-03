Baterija polna v petih minutah? Novost, ki bi lahko spodbudila zagon električnih avtomobilov

Myersdorf, ki je podjetje ustanovil leta 2012, je testiral baterije na telefonih, brezpilotnih letalih, skuterjih, preden se je posvetil velikemu zalogaju – električnim vozilom."Želeli smo pokazati, da lahko vzamete litij-ionsko baterijo, zamenjate nekatere sestavine in jo nato napolnite v petih minutah." Originalni grafit v anodi baterije so zamenjali s silikonom. "To fantastično inovacijo litij-ionske baterije smo dvignili do izjemno hitrih sposobnosti polnjenja," je dodal.

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo so električna vozila še vedno draga in so leta 2019 predstavljala le 2,6 odstotka globalno prodanih avtomobilov. Hitreje, ko svet preide na električna vozila, bolje bo, pravi Myersdorf, ​​ki verjame, da bo to imelo velik vpliv na planet.

Toda recikliranje teh baterij ostaja problem. Vsaka ima življenjsko dobo od 3000 do 3500 polnjenj. "Vzpostaviti moramo sistem za recikliranje, in to šele začenjamo," pravi Eric Esperance, analitik v svetovalnem podjetju Roland Berger.