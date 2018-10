Bavarska vstopa v 'vesoljsko' tekmo, logotip tarča posmeha

V okviru projekta bodo 700 milijonov evrov namenili ustanovitvi fakultete za letalstvo, vesoljstvo in geodezijo pod okriljem Tehniške univerze München, vzpostavitev hyperloop testne proge za transportne kapsule, v vesolje pa nameravajo poslati tudi satelit.

Na njej Söder stoji za govorniškim pultom, za njim pa ogromna grafična podoba Bavarie One: Misija prihodnost. V krožni podobi, kjer se v ozadju svetlikajo zvezde, je izrisan ogromen stiliziran portret Söderja. "Bavarska je vodilna na trgih, investiramo v digitalizacijo, robotiko, umetno inteligenco, hyperloop in vesoljska potovanja," je zapisal Söder.

Sprva uporabniki na spletu niso bili prepričani, ali je novica resnična ali gre za lažno. Ko so spoznali, da Söder misli resno, pa so po spletu hitro zaokrožile kritike in satirični komentarji. Nekdo je na majici Nasin logotip zamenjal s Söderjevim: