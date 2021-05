Nasina sonda z dragocenim tovorom začela dolgo pot domov na Zemljo

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

S skorajda pol kilograma dragocenega tovora na krovu je Nasina sonda Osiris Rex 'prižgala' motorje in začela dolgo pot nazaj proti Zemlji. Vse od leta 2018 je sonda krožila okrog starodavnega asteroida Bennu, oktobra lani pa na njem pristala in zbrala skoraj pol kilograma kamnin in prahu.