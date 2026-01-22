Beograd z letečimi taksiji?

Družbo Archer je Srbija izbrala za prednostnega partnerja za leteče taksije, dogovor pa po navedbah podjetja vključuje možnost nakupa flote 25 letal midnight.

Beograd bo leta 2027 gostil svetovno razstavo Expo, na katerem pričakujejo milijone obiskovalcev, leteči taksiji pa naj bi postali pomemben del prometne in tehnološke dediščine dogodka, so v sredo na svoji uradni spletni strani sporočili iz podjetja Archer.

Partnerski sporazum sta v sredo v Davosu podpisala srbski finančni minister Siniša Mali in glavni komercialni direktor ameriškega podjetja Archer Aviation Nikhil Goel ob navzočnosti srbskega predsednika Aleksandra Vučića in izvršnega direktorja podjetja Adama Goldsteina.

"Za nas je pomembno, da na tehnološkem področju sodelujemo z enim najboljših in najmočnejših podjetij na svetu, da v Srbijo pripeljemo najsodobnejšo, vrhunsko ameriško tehnologijo in da smo dolgoročni partnerji," je sporočil Vučić na družbenem omrežju Instagram.

Expo bo v Beogradu med 15. majem in 15. avgustom 2027 in bo prva specializirana svetovna razstava Expo na Zahodnem Balkanu. Na 25 hektarjih razstavnega prostora pričakuje več kot šest milijonov obiskovalcev in sodelovanje več kot 130 držav, ki bodo v 93 dneh po napovedih izvedle okoli 8000 dogodkov.