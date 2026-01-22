Naslovnica
Znanost in tehnologija

Beograd z letečimi taksiji?

Beograd, 22. 01. 2026 13.38 pred 33 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA M.V.
Leteči taksi družbe Archer Aviation

Srbija načrtuje nakup 25 električnih letečih taksijev. Sporazum o nakupu je sklenila z ameriškim podjetjem Archer, ki ga je izbrala tudi za svojega prednostnega partnerja za ta vozila za svetovno razstavo Expo 2027.

Beograd bo leta 2027 gostil svetovno razstavo Expo, na katerem pričakujejo milijone obiskovalcev, leteči taksiji pa naj bi postali pomemben del prometne in tehnološke dediščine dogodka, so v sredo na svoji uradni spletni strani sporočili iz podjetja Archer.

Družbo Archer je Srbija izbrala za prednostnega partnerja za leteče taksije, dogovor pa po navedbah podjetja vključuje možnost nakupa flote 25 letal midnight.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Partnerski sporazum sta v sredo v Davosu podpisala srbski finančni minister Siniša Mali in glavni komercialni direktor ameriškega podjetja Archer Aviation Nikhil Goel ob navzočnosti srbskega predsednika Aleksandra Vučića in izvršnega direktorja podjetja Adama Goldsteina.

"Za nas je pomembno, da na tehnološkem področju sodelujemo z enim najboljših in najmočnejših podjetij na svetu, da v Srbijo pripeljemo najsodobnejšo, vrhunsko ameriško tehnologijo in da smo dolgoročni partnerji," je sporočil Vučić na družbenem omrežju Instagram.

Expo bo v Beogradu med 15. majem in 15. avgustom 2027 in bo prva specializirana svetovna razstava Expo na Zahodnem Balkanu. Na 25 hektarjih razstavnega prostora pričakuje več kot šest milijonov obiskovalcev in sodelovanje več kot 130 držav, ki bodo v 93 dneh po napovedih izvedle okoli 8000 dogodkov.

LeviTUMOR
22. 01. 2026 14.15
Vidite kako operira srb? Joka in cvili čez Ameriko, ker jih je Upravičeno zbombandirala takrat, a to ni noben problem, ko je treba sodelovat, hkrati bi pa se putinu v tazadnje lezli. Balkanci kot balkanci.
Teleport
22. 01. 2026 14.09
Na prve polete naj gre sam. Pa še zokija in goloba naj povabi
proofreader
22. 01. 2026 14.07
Je Golob tudi kaj podpisal v Davosu? Aja, on fajta za socializem.
wsharky
22. 01. 2026 14.00
ko bo prvi taksi butnil v prvo stolpnico jih bo minilo
gr rg
22. 01. 2026 13.54
Sem poslušal Kitajce, kako so govorili, da bodo človeški faktor izničili s samoletečimi vozili. Po drugi strani so pa pokazali, da jih bodo daljinsko vodili. Pa kaj ti prodajajp?
gonisetaubi
22. 01. 2026 13.52
jočem od smeha ..dobesedno jočem
SpamEx
22. 01. 2026 13.51
Bom kr navaden taksi uporabljal zaenkrat
ptuj.si
22. 01. 2026 13.50
Poleg naj še nabavi nekaj dodatnih krst.
bibaleze
