Boeing 777X: največje dvomotorno potniško letalo končno poletelo

Boeing je uspešno opravil prvi testni polet največjega letala z dvema motorjema na svetu, 777X. Do poleta je prišlo v obdobju, ko podjetje poskuša izboljšati svojo podobo, potem ko je letalo 737 max že nekaj časa, po dveh smrtonosnih nesrečah, v katerih je umrlo 346 ljudi, prizemljeno.

Let se je začel v bližini Seattla in je trajal štiri ure. Ta teden so zaradi močnega vetra prekinili dva poskusa. Potrebni so dodatni preskusi, preden bo letalo naslednje leto poletelo pri družbi Emirates.

777X je večja in učinkovitejša različica uspešnega Boeingovega 777 mini-jumba. Značilnosti vključujejo zložljive konce kril in največji komercialni reaktivni motorji na svetu. "Predstavlja odlične stvari, ki jih lahko storimo kot podjetje," je povedala direktorica trženja 777X Wendy Sowers.

777X se je soočal s številnimi zamudami, prvi let bi moral biti že leta 2018, oziroma 2019. FOTO: Boeing

Letalo je zasnovano za prevoz do 425 potnikov na letih do 12.200 kilometrov - razdalja, ki bi pokrlila večino potreb za dolge lete. 777-9X naj bi v prihodnjih letih postal eno ključnih boeingovih letal. Boeing pravi, da je že prodal 309 letal - v vrednosti več kot 400 milijonov evrov po izklicnih cenah za eno letalo. Najmočnejši konkurent bo airbusov A350-1000, v bitki za projekt Sončni vzhod je Quantas sporočil, da so bolj naklonjeni airbusovemu letalu.

Maksimalna vzletna teža letala je 351.500 kg FOTO: Boeing

Negotovosti zaradi smrtonosnih nesreč, ki so povzročile svetovno prizemljevanje boeingove serije 737 max, so vrgle senco nad proizvajalčevo prihodnost. 737 max je najpomembnejše boeingovo letalo - ki naj bi bilo odgovorno za 40% dobička družbe. Prizemljitev je povzročila eno največjih kriz v zgodovini tega letalskega proizvajalca, učinki se občutijo tako v svetovni letalski industriji, kot v širšem ameriškem gospodarstvu. Ocenjeno je, da lahko prizemljitev maxov v kratkoročni rasti ameriškega BDP zmanjša to za tretjino ali celo pol točke rasti, poroča CNN.

Posodobitev letala 777, nove tehnologije in certifikacija so Boeing stale približno pet milijard evrov. FOTO: Boeing