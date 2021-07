Bezos odstopil z mesta direktorja Amazona

Jeff Bezos ima sicer veliko kritikov. Prejšnji mesec je ProPublica v članku trdila, da je videla Bezosove davčne obračune – in glede na videno, naj Bezos davka ne bi plačal v letih 2007 in 2011. Šlo je za osupljivo trditev o najbogatejšem človeku na svetu. Tudi druge negativne zgodbe o Amazonu, njegovi brezobzirnosti in trditve o monopolnem vedenju Bezosu niso pomagale.

Vendar mnogi ljudje, ki tesno sodelujejo z njim, ne prepoznajo lastnosti, da je nepravičen ali sebičen. Zanje je poslovni vizionar – človek z edinstvenim fokusom, ki je ustvaril legendarno filozofijo dela in podjetje, vredno skoraj 1,5 trilijona evrov. Bezos ima sicer rad majhne ekipe. Njegovo pravilo, da ostajajo sestanki produktivni, je, "poskrbite, da boste lahko celo skupino nahranili z dvema picama".

Prav tako sovraži predstavitve v programu PowerPoint, zato raje napiše sporočila, o katerih naj se vodje pogovarjajo. Da bi se izognil prevelikemu vplivu dominantnih osebnosti, se raje približa vsaki osebi na sestanku in jo vpraša, kako se počuti glede vprašanja. In ljudje, ki ga poznajo, pravijo, da ima rad tiste, ki pritisnejo nazaj. "Prepiramo se in kričimo drug na drugega," je povedala zaposlena. "Pogovori postanejo vroči in zelo strastni. Govorimo pa o temi, nikoli o osebi," je še povedala.

Bezos je tudi ljubitelj tehnike, izumov, strojev. Obseden je z metriko, ki v svetu logistike ni slaba lastnost. Kritiki pa pravijo, da obsedenost pušča za seboj človeške žrtve, zlasti v številnih Amazonovih skladiščih.

Vedno je bil navdušen nad vesoljskimi potovanji, konec tega meseca tudi namerava poleteti v vesolje s prvim letom posadke, ki ga bo izvedlo njegovo podjetje Blue Origin. V peticija za njegovo nevrnitev na Zemljo so zbrali skoraj 150.000 podpisov. Toda – ali vam je Bezos všeč ali ne, izkazal se je za izjemno bistrega in sposobnega vodjo – nekoga, ki je spremenil način poslovanja po vsem svetu.