Bezos pred poletom v vesolje: 'Nisem živčen, sem radoveden'

Raketa New Shepard, ki ga je zgradilo podjetje milijarderja Jeffa Bezosa Blue Origin, je zasnovana tako, da služi rastočemu trgu vesoljskega turizma, poroča BBC. "Navdušen sem. Ljudje me nenehno sprašujejo, ali sem živčen, vendar pa to nisem. Sem radoveden. Želim vedeti, česa se bomo naučili," je pred poletom dejal Bezos. "Vadili smo. Vozilo je pripravljeno, posadka je pripravljena, ta ekipa je neverjetna. Glede tega se počutimo res dobro," je še dejal.

Na potovanju ga bodo spremljale še tri osebe – njegov brat Mark Bezos, 18-letni študent Oliver Daemen in 82-letna Wally Funk, ki si bo 60 let potem, ko je opravila izpit za astronavta, vesolje prvič ogledala pobližje. "Zgodilo se bo! Dolgo sem čakala in dolgo sem sanjala, da bi šla tja gor," je dejala najstarejša članica posadke. Napovedala je, da bo v tem prostoru brez gravitacije izvajala salte in tudi padce.