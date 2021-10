Bezos razkril načrte za 'vesoljski poslovni park'

Postaja bo "večnamenski poslovni park", ki bo v vesolju gostil do 10 ljudi. Za izgradnjo postaje bo podjetje sodelovalo s Sierra Space in Boeingom, poroča BBC .

20 let stara Mednarodna vesoljska postaja nujno potrebuje obnovo

Novico so sporočili v času, ko Nasa išče ponudbe za zamenjavo 20 let stare Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Čeprav ima ISS financiranje zagotovljeno vsaj do leta 2030, postaja nujno potrebuje popravila. Ruski uradniki so že opozorili, da bodo njihovi kozmonavti postajo najverjetneje zapustili do leta 2025, saj jih je strah, da bi zaradi zastarele opreme prišlo do "večjega incidenta".

V odgovor na zaskrbljenost Rusov je Nasa v začetku tega leta naznanila načrte, da bodo z zasebnimi vesoljskimi podjetji, ki bodo pomagala nadomestiti starajočo se opremo ISS, sklenili pogodbe v skupni višini 400 milijonov dolarjev (344 milijonov evrov). Najverjetneje bo borba med podjetji, ki se bodo potegovala za financiranje, velika. V začetku tega tedna je načrte za lastno izstrelitev vesoljske postaje v nizko orbito do leta 2027 objavila naveza med podjetji Nanoracks, Voyager Space in Lockheed Martin.