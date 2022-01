Bi plesali z roboti?

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Vsi ste vabljeni na zabavo, odmeva iz moskovskega muzeja robotov, kjer skušajo odpraviti strahove pred tehnološko prihodnostjo. Napredne stroje lahko pobliže spoznate, se z njimi zapletete v pogovor ali celo zaplešete, saj so ob industrijskih na ogled tudi humanoidni in živalski roboti. Nekateri imajo dober smisel za humor, drugi pa bi namesto nas pomili posodo, ugotavljajo najmlajši obiskovalci. Cilj kuratorjev je navdušiti otroke nad strojništvom, jih spodbuditi k ustvarjanju in premikanju meja v robotiki. Po ogledu interaktivne razstave pa je mogoče določene robote tudi kupiti ali najeti.