Kako do naziva univerzitetni diplomirani igričar? Strokovna izobrazba v igranju videoiger je postala resničnost. Vedno več ameriških in britanskih univerz razpisuje študijske programe e-športa. Predavanja in seminarji niso le tekmovanja v videoigrah, študenti poslušajo predavanja o poslovanju, marketingu in menedžmentu, predmeti pa so prilagojeni virtualni panogi.