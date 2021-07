Največji doslej odkriti triceratops Big John razstavljen na Velikem trgu v Trstu

Gre za triceratopsa rekordov, zgolj lobanja v dolžino meri 2,67 metra (lobanja preteklega rekorderja je merila 'le' 2,5 metra), celotni dinozaver pa 8,2 metra.

Ostanke Big Johna so odkrili na ranču v ameriški Montani. V začetku leta so kosti nato prispele v Trst, kjer so zavihali rokave paleontologi laboratorija Zoic, ki je specializiran prav za prazgodovinske živali. Triceratopsa so rekonstruirali in analizirali ter potrdili, da gre za največji primerek, ki je bil kadar koli odkrit. Fotografije in posnetke so redno objavljali na družbenih omrežjih, Big John ima namreč lasten profil na Facebooku in Instagramu.