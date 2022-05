Bitcoin od novembra s 50-odstotnim padcem.

Vrednost digitalnih valut pada sočasno z delnicami na borzah po vsem svetu. S ponedeljkom so padle tudi vrednosti na azijskih trgih, japonski referenčni indeks Nikkei je padel za približno dva odstotka, poroča BBC.

Čeprav je bil večji del leta 2022 za trg kriptovalut razmeroma miren, nihanje vrednosti digitalnih sredstev v preteklih letnih ni bilo tako nenavadno. V trgovanju s kriptovalutami so doslej prevladovali individualni vlagatelji, v zadnjem času pa so se tudi na tem trgu pojavili profesionalni vlagatelji (hedge skladi in upravljalci denarja).