Bitcoin znova presegel 42.700 evrov

Na kriptoborzi Bitstamp je bilo treba okoli 9.30 za en bitcoin odšteti 42.745 evrov. Nad to mejo je bil nazadnje maja, od takrat pa je njegova vrednost upadla tudi pod 30.000 evrov. Prav veliko nihanje vrednosti kriptovalut je eden od razlogov, zakaj mnogi strokovnjaki vlaganje v to premoženje odsvetujejo.

PayPal strankam v Veliki Britaniji omogočil vlaganje v kriptovalute

Danes je svoje dodal še PayPal, ponudnik spletnih plačilnih storitev. Ta bo svojim strankam v Veliki Britaniji omogočil vlaganje v bitcoin, ethereum, litecoin in bitcoin cash. Vlaganje bo mogoče tudi prek mobilne aplikacije. "Pandemija covida-19 je pospešila digitalizacijo in digitalne inovacije v vseh delih naših življenj, vključno z digitalizacijo denarja in večjo sprejemljivostjo potrošnikov za digitalne finančne storitve," je ocenil generalni menedžer PayPala za tehnologijo veriženja podatkovnih blokov Jose Fernandez da Ponte. Po njegovi oceni lahko PayPal s svojim znanjem o digitalnih plačilih, razumevanjem potrošnikov in podjetij, s strogimi varnostnimi pogoji in nadzorom ljudem omogoči raziskovanje kriptovalut. Novo storitev bodo na trgu predstavili ta teden.

Podobno storitev je PayPal že zagnal v ZDA, kjer strankam omogoča, da s kriptovalutami plačajo tudi blago in storitve sodelujočih podjetij.