Bitstamp ima novega lastnika

NXMH, ki po poročanju Reutersa upravlja več kot dve milijardi evrov sredstev, je hčerinska družba južnokorejske NXC. Ta je tudi lastnica menjalnice kriptovalut Korbit. Aprila je zaokrožila novica, da je južnokorejski razvijalec računalniških iger NXC za Bitstamp ponujal 350 milijonov dolarjev. Podatkov, za koliko sta Kodrič in Merlak prodala Bitstamp, naj bi pa izplačilo dobila v gotovini.

Bitstamp je imel v zadnjem času več snubcev. "Razlog, zakaj smo se končno odločili prodati družbo, je kombinacija kakovosti kupca, kakovosti ponudbe in dejstva, da je industrija na točki, ko je konsolidacija smiselna. Glavni dejavnik za odločitev je bil ta, da bodo poslanstvo, vodstvo in vizija podjetja ostali enaki," je v objavi zapisal glavni izvršni direktor in eden od ustanoviteljev Bitstampa Nejc Kodrič.

Zagotovil je, da bo Bitstamp ostal Bitstamp. "Nadaljevali bomo z inovacijami s ciljem, da strankam omogočimo najboljšo izkušnjo trgovanja. Poslujemo kot običajno," je dejal

Kodrič je izrazil pričakovanje, da bo prevzem okrepil Bitstampov položaj za rast, kar bo prineslo priložnosti za boljše storitve strankam, in zagotovil, da strankam ni treba skrbeti glede računov ali načina delovanja družbe.

"Bitstamp je prišel daleč, odkar smo pred sedmimi leti začeli v garaži z dvema prenosnikom in 1000 evri. Verjamemo, da je prevzem logičen naslednji korak v Bitstampovi rasti in veselim se prihodnosti s to ekipo," je sklenil Kodrič.

Vrednosti posla v družbi ne razkrivajo.

NXMH je po poročanju spletnih Financ v lasti južnokorejske družbe NXC. Ta je krovna družba južnokorejskega razvijalca računalniških iger Nexon, ki je lani septembra posredno postal večinski lastnik tretje največje borze s kriptovalutami v Južni Koreji, Korbit.

Nexon je aprila letos zanikal pisanje finančnega spletnega portala Business Insider, da se zanima za Bitstamp in da naj bi za Bitstamp ponujal okoli 350 milijonov evrov.

Kodrič in Merlak sta imela po navedbah Financ v Bitstampu po 32-odstotni delež, preostanek je bil v lasti sklada Pantera in manjšinskih delničarjev.

Med najbogatejšimi Slovenci

Ustanovitelja menjalnice kriptovalut Bitstamp Nejc Kodrič in Damijan Merlaksta bila največje presenečenje lanskoletne lestvice najbogatejših Slovencev. S 122 oziroma 112 milijonov evrov ocenjenega premoženja sta zasedla visoki šesto in osmo mesto. Tokratna prodaja ju bo po vsej verjetnosti porinila še višje.