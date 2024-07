New York, 30. 07. 2024 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Znanost in tehnologija

Leteči avtomobili sploh niso več znanstvena fantastika, saj obstajajo že kar nekaj časa. Ključna sta seveda vzlet in pristanek. Američan Doron Merdinger, ki ga vodi želja, da bi leteči avtomobili postali naš vsakdan, zatrjuje, da so s testiranji zelo blizu dnevu, ko bodo leteča vozila na voljo potrošnikom. No, vsem še ne, saj bi bila trenutna cena takšnega vozila približno 300.000 evrov. Sicer se s konstrukcijo letečih vozil ukvarja veliko tehnoloških podjetij, poleg cene pa bo ključno tudi, koliko časa bo zdržala baterija.