'Blokada' pornografije: najstniki menijo, da dekleta 'pričakujejo' grobo spolnost

Reprezentativna raziskava iz Velike Britanije, v katero je bilo vključenih 1000 mladih, starih od 16 do 21 let, je ugotovila, da je povprečna starost, pri kateri otroci prvič vidijo pornografijo, 13 let. V Franciji še dve leti manj.

Spletne platforme, ki ponujajo pornografijo komur koli - takoj ko klikne, da je starejši od 18 let - so se dolgo upirale kakršni koli regulaciji. Zdaj smo očitno na točki, ko bo tega počasi konec.

Januarja je ameriška Louisiana postala prva zvezna država v ZDA, ki zahteva preverjanje starosti za dostop do spletne strani z "znatnim delom" pornografske vsebine. Posledično Pornhub in druga pornografska spletna mesta od uporabnikov iz Louisiane zahtevajo, da vnesejo svoje uradne osebne podatke, da preverijo, ali je uporabnik star najmanj 18 let.

Odločitev zvezne države je k podobnemu razmišljanju napeljala tudi več drugih ameriških zveznih držav - od Virginije, Zahodne Virginije, Mississippija, Arkansasa in Floride ... Zanimivo pa je, da je nadzor nad pornografijo nekaj, o čemer se očitno lahko strinjata oba politična pola, saj je marsikje podpora ukrepom soglasna.

Francija ima dovolj izgovorov

V Evropi na tem področju pobudo očitno prevzema Francija. V Franciji nameravajo namreč uvesti preverjanje starosti uporabnikov spletnih platform - za začetek za dostop do tistih, ki ponujajo pornografijo, sledila naj bi družbena omrežja.

"V letu 2021 je imelo 63 odstotkov otrok, mlajših od 13 let, račun na vsaj enem družbenem omrežju ... Gre za kršitev splošnih pogojev uporabe platform, na katerih je registracija dovoljena od 13. leta dalje," je po poročanju Politica poudaril Laurent Marcangeli, poslanec stranke predsednika Emmanuela Macrona.

Preverjanje starosti je bil doslej eden najtrših orehov v pogajanjih med vladami in ponudniki vsebin, ki so doslej trdili, da to enostavno ni mogoče izvesti. Čeprav je decembra Nick Clegg iz Mete pozval k uvedbi globalnih standardov.

Francija je bila tako že leta 2020 ena prvih držav, ki se je zadeve neposredno lotila z zakonodajo, ki bi prisilila porno industrijo, da mladoletnikom blokira dostop do spleta. A pot je bila zapletena, porno industrija se je vsemu skupaj upirala celo na sodišču. Zdaj pa bodo konec marca začeli testirati sistem preverjanja starosti.

Pred kratkim so namreč francoski poslanci sprejeli zakonodajo, ki zahteva, da tudi platforme družbenih medijev, kot so Instagram, TikTok in Snap, blokirajo dostop mladoletnikom, mlajšim od 15 let – razen če imajo dovoljenje staršev – ali pa jim grozi denarna kazen v višini do enega odstotka njihovega letnega prometa. Tehnične rešitve za preverjanje starosti uporabnikov bodo morali odobriti regulatorji za avdiovizualno področje in zasebnost.

Če je bilo leta 2020 ideje težko udejanjiti, je namreč zdaj na razpolago tehnologija, ki bo omogočala preverjanje.

Uporabniki naj bi svojo starost "dokazali" pri "zaupanja vredni tretji osebi" - kot je telekomunikacijski operater ali ponudnik storitev digitalne identitete - ta pa bi nato ustvaril nekakšen žeton, ne da bi ponudnik vedel za namen žetona. Ta žeton bi lahko nato anonimno uporabili na pornografskih spletnih mestih, kasneje pa tudi na drugih platformah.

Tiskovni predstavnik MindGeek, matičnega podjetja Pornhub, RedTube in YouPorn, je v izjavi dejal, da je "ključnega pomena, da vsi izvedeni ukrepi za preverjanje starosti ohranijo zasebnost uporabnikov in so enostavni za uporabo. Vse predpise je treba izvajati pravično in učinkovito na vseh platformah, ki ponujajo gradivo za odrasle".

Vsi sicer niso navdušeni. France24 poroča, da kritiki menijo, da se tako premikamo v smeri, ko splet ne bo več povsem odprt in anonimen. Kar sicer že zdaj ni - navsezadnje je načinov, kako slediti aktivnostim uporabnika več kot dovolj, a kritike bolj kot zbiratelji podatkov o aktivnostih uporabnikov spleta, skrbijo vlade. V francoskem društvu za zaščito svoboščin na internetu jih tako skrbi, da je to prvi korak k temu, da bo francoska vlada sčasoma zahtevala konec anonimnosti na spletu. Prepričani so, da bi bilo treba, ko gre za škodljive učinke pornografije, več izobraževati in manj prepovedovati.

So pa tukaj tudi pomisleki, ki pravijo, da gre za ukrep, ki ga bo preveč enostavno zaobiti.

"Z moralnega vidika predlog dokazovanja starosti ni sporen: pomembno je vse, kar je namenjeno zaščiti mladoletnikov pred tovrstnimi vsebinami. Po drugi strani pa je odgovor tehnično neuporaben," pojasnjuje Frans Imbert-Vier, izvršni direktor Ubcom, švicarske svetovalne agencije za kibernetsko varnost, še poroča France24.

"Vse, kar morate storiti, je, da uporabite VPN (virtualno zasebno omrežje, za katerega je znano, da ga ni mogoče izslediti) in se povežete s spletnim mestom tako, da se pretvarjate, da ste rezident druge države, da zaobidete zakon. Sistem potem ne bo mogel geolocirati izvornega naslova IP uporabnika," je razložil.

Meni tudi, da si ponudniki spornih vsebin ne bodo pustili vzeti niti koščka dobičkonosne pogače. "Založniki - kot je konglomerat PornHub, ki je z ducatom spletnih mest vodilni v svetu pri distribuciji te vrste vsebine, bodo ustvarili nova spletna mesta, ki ne bodo razvrščena kot pornografska, preko katerih pa bo še vedno mogoče dostopati do vsebin."

A francoska vlada je jasna - nekako je treba ukrepati. Pariz je tako zaščito otrok na spletu postavil za politično prednostno nalogo. Tudi zato, ker podatki kažejo, da mladoletniki prvič obiščejo pornografske strani v povprečju pri 11 letih. Lani je bila Francija tudi prva država, ki je od proizvajalcev pametnih telefonov in tablic zahtevala, da staršem omogočijo nadzor nad dostopom otrok do interneta. V zadnjih tednih so poslanci predlagali tudi zakone za zaščito podobe otrok na spletu in omejitev časa, preživetega pred zaslonom.