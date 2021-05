Bo kitajska raketa strmoglavila prej, kot so znanstveniki pričakovali?

Raketa Long March 5B, v kateri je bil kitajski modul vesoljske postaje, je trenutno na območju nizke zemeljske orbite in grozi, da bo strmoglavila prej, kot so znanstveniki pričakovali. 30 metrov dolga raketa je namreč potem, ko je prejšnji teden uspešno izstrelila modul Tianhe, dosegla tudi našo orbito in je zdaj ena največjih doslej izstreljenih raket, ki bo nenadzorovano padla nazaj na Zemljo, poroča The Independent.

Znanstveniki se bojijo, da bi raketa lahko pristala na naseljenem območju. Ko so jo maja 2020 izstrelili, so poročali, da so njeni ostanki padali po vaseh na Slonokoščeni obali. Znanstveniki za zdaj še vedno ne vedo, kdaj bo raketa padla, vendar bo menijo, da se bo to verjetno zgodilo pred 10. majem.