Znanost in tehnologija

Bo ledenik 'sodnega dne' pred zrušitvijo rešil 150-metrski zid?

Ljubljana , 04. 02. 2026 13.23 pred 51 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A.K.
Ledenik sodnega dne

Ledenik 'sodnega dne' med znanstveniki vzbuja vedno več strahu. Njegovo ime ilustrira hude posledice, ki bi ga njegova zrušitev imela na planet, saj bi lahko 'potopil' celo velemesta. Ker se ta tali (pre)hitro, so se znanstveniki in inženirji domislili rešitve, za katero upajo, da bo upočasnila pričakovane katastrofalne posledice. 150-metrski zid bi lahko pomenil upanje pred tem, da bi ledenik 'poplavil' Zemljo, so optimistični.

Mednarodna skupina znanstvenikov, inženirjev in politikov je zdaj predstavila ambiciozen načrt za izgradnjo zidu vzdolž ledenika 'sodnega dne'. Strah pred poplavami, ki bi lahko odplaknile števila življenja, se namreč z zaostrovanjem podnebnih sprememb le še krepi, poroča Euronews.

Klimatske spremembe
Klimatske spremembe
FOTO: Shutterstock

Ledenik Thwaites, ki se nahaja na zahodnoantarktični ledeni plošči, si je svoje apokaliptično ime prislužil zaradi svojega potencialnega vpliva na morsko gladino. Ledenik, ki pokriva ogromno površino 192.000 km, je po velikosti primerljiv z Veliko Britanijo, se zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, tali z izjemno hitrostjo. Tako že danes prispeva kar štiri odstotke k letnemu dvigu morske gladine. Če bi se popolnoma zrušil, bi se lahko morska gladina dvignila za osupljivih 65 cm. Za vsak centimeter dviga morske gladine je obalnim poplavam izpostavljenih še približno šest milijonov ljudi na planetu, svarijo znanstveniki. V eni izmed raziskav so znanstveniki predvideli celo, da če bi se v popolnosti zrušil, bi to potencialno lahko pomenilo potop Londona, New Yorka in Bangkoka.

Morska gladina po vsem svetu se dviguje

Zaradi naraščajočih temperatur se morska gladina po vsem svetu dviguje, zaradi česar milijone ljudi ogrožajo hude poplave in obalna erozija. Kot poudarjajo Združeni narodi, so oceani od leta 1880 narasli v povprečju za 20 do 23 centimetrov. Leta 2023 je povprečna gladina morja na svetovni ravni dosegla tudi rekordno visoko raven, ki jo je potrdila Svetovna meteorološka organizacija (WMO), glede na satelitske zapise, ki se hranijo od leta 1993. Kot poudarjajo Združeni narodi, je zaskrbljujoče, da je stopnja naraščanja v zadnjih 10 letih več kot dvakrat višja od stopnje dviga morske gladine v prvem desetletju satelitskega spremljanja, to je v obdobju od leta 1993 do 2002. In to je zaskrbljujoče, saj na svetu približno 900 milijonov ljudi, to je eden od 10 ljudi na Zemlji, živi v neposredni bližini morja. Kot znova opozarjajo Združeni narodi, bodo zato ljudje, ki živijo na obalnih območjih gosto poseljenih držav, kot so Bangladeš, Kitajska, Indija, Nizozemska in Pakistan, ogroženi in izpostavljeni možnosti katastrofalne poplave. Ogrožena so tudi večja mesta na vseh celinah, vključno z Bangkokom, Buenos Airesom, Lagosom, Londonom, Mumbajem, New Yorkom in Šanghajem, naštevajo.

Preberi še 100 let razlike: od veličastnega Triglavskega ledenika ostalo le še odbojkarsko igrišče

Dvig morske gladine je posledica segrevanja oceanov ter taljenja ledenikov in ledenih plošč, pojavov, ki so neposredne posledice podnebnih sprememb, opozarjajo. Tudi če bo globalno segrevanje omejeno na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, kar je cilj, ki so si ga države po vsem svetu zastavile kot del Pariškega sporazuma iz leta 2015, se bo gladina morske vode na planetu znatno povečala, poudarjajo ZN.

Okoli ledenika bi postavili zid

Zdaj pa so napovedali projekt, v katerem bi dvig morske gladine ustavili z ustvarjanjem fizičnih ovir, ki bi zaščitile ledene plošče pred toplimi oceanskimi vodami, ki tečejo pod obrobnimi ledenimi policami. Samo zmanjšanje toplogrednih plinov namreč ne bo dovolj za stabilizacijo ledene plošče, menijo.

Ledenik sodnega dne
Ledenik sodnega dne
FOTO: Shutterstock

Raziskovalci in inženirji z Univerze v Cambridgeu, Univerze v Chicagu, Inštituta Alfred Wegener, Univerze v New Yorku, kolidža Dartmouth, NIVA, Aker Solutions in Arktičnega centra Univerze na Laponskem sodelujejo pri oblikovanju zidu, visokega približno 152 metrov in dolgega 80 kilometrov. 

Gre za drzen načrt, katerega uresničitev bi lahko trajala leta. Ekipa je pripravila načrt, ki vključuje triletni raziskovalni program za načrtovanje fizičnih ovir, odločitev o materialih, ki bi jih lahko uporabili, ter za izdelavo in testiranje tehnologije, ki bi lahko ledenik omejila pred toplimi tokovi.

ledenik sodnega dne zid podnebne spremembe

Qwerty
04. 02. 2026 14.26
Pa vi veste da led ki plava na vodi ne vpliva na višino morja , ne glede ali je v ledem stanju ali v tekočem?
