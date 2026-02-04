Bo ledenik 'sodnega dne' pred zrušitvijo rešil 150-metrski zid?

Mednarodna skupina znanstvenikov, inženirjev in politikov je zdaj predstavila ambiciozen načrt za izgradnjo zidu vzdolž ledenika 'sodnega dne'. Strah pred poplavami, ki bi lahko odplaknile števila življenja, se namreč z zaostrovanjem podnebnih sprememb le še krepi, poroča Euronews.

Klimatske spremembe FOTO: Shutterstock

Ledenik Thwaites, ki se nahaja na zahodnoantarktični ledeni plošči, si je svoje apokaliptično ime prislužil zaradi svojega potencialnega vpliva na morsko gladino. Ledenik, ki pokriva ogromno površino 192.000 km, je po velikosti primerljiv z Veliko Britanijo, se zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, tali z izjemno hitrostjo. Tako že danes prispeva kar štiri odstotke k letnemu dvigu morske gladine. Če bi se popolnoma zrušil, bi se lahko morska gladina dvignila za osupljivih 65 cm. Za vsak centimeter dviga morske gladine je obalnim poplavam izpostavljenih še približno šest milijonov ljudi na planetu, svarijo znanstveniki. V eni izmed raziskav so znanstveniki predvideli celo, da če bi se v popolnosti zrušil, bi to potencialno lahko pomenilo potop Londona, New Yorka in Bangkoka.

Morska gladina po vsem svetu se dviguje

Zaradi naraščajočih temperatur se morska gladina po vsem svetu dviguje, zaradi česar milijone ljudi ogrožajo hude poplave in obalna erozija. Kot poudarjajo Združeni narodi, so oceani od leta 1880 narasli v povprečju za 20 do 23 centimetrov. Leta 2023 je povprečna gladina morja na svetovni ravni dosegla tudi rekordno visoko raven, ki jo je potrdila Svetovna meteorološka organizacija (WMO), glede na satelitske zapise, ki se hranijo od leta 1993. Kot poudarjajo Združeni narodi, je zaskrbljujoče, da je stopnja naraščanja v zadnjih 10 letih več kot dvakrat višja od stopnje dviga morske gladine v prvem desetletju satelitskega spremljanja, to je v obdobju od leta 1993 do 2002. In to je zaskrbljujoče, saj na svetu približno 900 milijonov ljudi, to je eden od 10 ljudi na Zemlji, živi v neposredni bližini morja. Kot znova opozarjajo Združeni narodi, bodo zato ljudje, ki živijo na obalnih območjih gosto poseljenih držav, kot so Bangladeš, Kitajska, Indija, Nizozemska in Pakistan, ogroženi in izpostavljeni možnosti katastrofalne poplave. Ogrožena so tudi večja mesta na vseh celinah, vključno z Bangkokom, Buenos Airesom, Lagosom, Londonom, Mumbajem, New Yorkom in Šanghajem, naštevajo.

Dvig morske gladine je posledica segrevanja oceanov ter taljenja ledenikov in ledenih plošč, pojavov, ki so neposredne posledice podnebnih sprememb, opozarjajo. Tudi če bo globalno segrevanje omejeno na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, kar je cilj, ki so si ga države po vsem svetu zastavile kot del Pariškega sporazuma iz leta 2015, se bo gladina morske vode na planetu znatno povečala, poudarjajo ZN.

Okoli ledenika bi postavili zid

Zdaj pa so napovedali projekt, v katerem bi dvig morske gladine ustavili z ustvarjanjem fizičnih ovir, ki bi zaščitile ledene plošče pred toplimi oceanskimi vodami, ki tečejo pod obrobnimi ledenimi policami. Samo zmanjšanje toplogrednih plinov namreč ne bo dovolj za stabilizacijo ledene plošče, menijo.

Ledenik sodnega dne FOTO: Shutterstock