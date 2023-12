Bo Musk razvpitemu teoretiku zarot omogočil vrnitev na omrežje X?

Kontroverzni Alex Jones je najbolj znan zaradi svojih razvpitih in lažnih trditev, da je bilo streljanje v šoli Sandy Hook leta 2012, v katerem je umrlo 20 otrok in šest odraslih, "zrežirano" z namenom, da bi lahko omejili pravice do orožja.

Svojci žrtev so ga zaradi spornih izjav tožili, sodišče pa ga je spoznalo za krivega in mu naložilo plačilo odškodnine prizadetim družinam v višini približno 1,5 milijarde evrov. On pa je, da bi se temu izognil, vložil zahtevo za bankrot.