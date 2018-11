Bo Nasino plovilo 'preživelo' sedem minut groze?

InSight bo podatke o vsem, kar se skriva pod površjem Marsa, zbiral predvidoma dve leti. Na prejšnjih odpravah so raziskovali predvsem površino Marsa, na tokratni pa si želijo znanstveniki pri Nasi pogledati tudi pod debelo rdečo odejo prahu in raziskati, kako so nastale različne oblike na planetu. Zanimive so jim predvsem skalnate formacije. Tako bi lahko tudi ugotovili, kako so nastali naša Zemlja, naša Luna ali druga nebesna telesa, so sporočili iz Nase.

InSight znanstvenikom ponuja nove možnosti opravljanja meritev. Med drugim naj bi bilo mogoče meriti tamkajšnje potrese. Medtem ko na Zemlji potrese običajno povzročajo premikanja zemeljskih plošč, na Marsu nastajajo zaradi širjenja in krčenja kamnitih mas.

Znanstveniki v času dveletne odprave pričakujejo približno sto potresov, a verjetno ne močnejših od šeste magnitude.