Bo slovenski vesoljski program dobil izjemen pospešek?

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Slovenski vesoljski program bi lahko v kratkem dobil izjemen pospešek. Že od leta 2020 v orbiti kroži prvi slovenski satelit, ki je sicer majhen, a izjemno napreden, v nekaterih pogledih celo revolucionaren. V vesolje bi radi poslali še več satelitov in kot kaže, bo pri tem ključno novo partnerstvo z bavarskim podjetjem Isar Space, ki izdeluje visokotehnološke rakete. Slovensko-bavarska delegacija je v Kopru ugotavljala, kako uporabno orodje je to lahko v praksi in v živo spremljala satelitske posnetke.