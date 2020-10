Bo vlada blokirala kitajski Huawei na slovenskem trgu?

Če bo sklep sprejet, slovenski operaterji mobilnih telekomunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo elektronske telekomunikacijske storitve in ki nabavljajo telekomunikacijsko infrastrukturo, te ne bodo smele več kupovati pri Huaweiju. Prav tako njegove opreme in storitev ne bodo smeli uporabljati obrambne in obveščevalne strukture, sistemi notranje varnosti ter sistemi zaščite in reševanja.

Kot sporen je naveden tudi Zakon o obveščevalni dejavnosti Kitajske. Avtor v nadaljevanju ugotavlja, da so sankcije, ki so jih ZDA uvedle proti družbi, poslabšale sposobnost družbe, da zagotavlja dobavo. Ameriško ministrstvo za trgovino zahteva pridobitev licence za uporabo ameriške programske in strojne opreme pri porizvodnji Huawei procesorjev, kar podjetju onemogoča izdelavo najpomembnejših delov za telekomunikacijsko opremo, še piše v dokumentu. Vlada naj bi sicer o omenjenem sklepu odločala v prihodnjih tednih.

Kot ugotavlja avtor dokumenta, ki smo ga pridobili v uredništvu, naj bi bila družba Huawei v kitajskem delu podjetja v celoti v lasti zaposlenih prek njihovega sindikata. Ti so, kot piše avtor, ki se sklicuje na spletno enciklopedijo Wikipedia, na Kitajskem pod nadzorom tamkajšnjega režima. Povezava države s podjetjem se v zadnjem času kaže tudi pri pogojevanju nadaljnega sodelovanja Kitajske z drugimi državami, in sicer v odvisnosti od obravnave družbe Huawei v posamezni državi.

Huawei: Podatki, navedeni v sklepu, so zavajajoči in povzročajo škodo ugledu Huaweija

V Huaweiju so nad informacijo zaskrbljeni in negativno presenečeni. "Predlog vlade, da Huawei označi za dobavitelja z visokim tveganjem, bomo skrbno preučili, ko bo uradno objavljen, ter se na podlagi ugotovitev odločili za nadaljnje pravne korake za zaščito naše družbe in naših poslovnih interesov," je, kot so sporočili iz družbe, dejal generalni direktor Huawei Technologies Slovenija Histro Zhangqin.

Poudarili so, da ni do danes glede obtožb, ki so jih začele po svetu po njihovih besedah širiti ZDA, s strani slovenske vlade ali njenih predstavnikov v stik z njimi stopil nihče ter od njih zahteval kakršnih koli zagotovil ali pojasnil, tudi glede podatkov, navedenih v sklepu. Ti ne držijo, so zavajajoči ter povzročajo škodo ugledu in poslovanju Huaweija, so zatrdili. "Prav tako do danes ni bil predstavljen niti en dokaz, ki bi podprl obtožbe, ki so jih prvotno sprožile ZDA," so dodali.

Podrobnejši odziv naj bi Huawei predstavil prihodnji teden po natančni preučitvi vsebine sklepa vlade ter virov in strokovnih argumentov, ki predstavljajo podlago za predlog sklepa.

Na ministrstvu za javno upravo zadeve ne komentirajo. Kot so pojasnili za STA, je namreč interne narave.