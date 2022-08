Bodo na seznamu najbolj ogroženih živali kmalu tudi nilski konji?

Zaradi podnebne krize, krivolova in trgovanja s slonovino bi lahko na seznam najbolj ogroženih živalskih vrst kmalu dodali tudi velike povodne konje, ki jih poznamo tudi kot nilske konje. Trenutno so uvrščeni v drugo kategorijo, 10 afriških držav pa je podalo predlog, da bi jih uvrstili v prvo, po kateri bi bili bolj zaščiteni. Samci sicer lahko tehtajo skoraj dve toni, samice, ki spolno dozorijo šele pri devetih ali desetih letih, pa mladiče nosijo osem mesecev.

icon-expand Populacija nilskih konjev se je v zadnjih 20 letih močno zmanjšala. FOTO: Shutterstock

Sesalce najdemo v jezerih in rekah v podsaharski Afriki, po trenutnih ocenah naj bi jih bilo med 115.000 in 130.000. Poleg trgovine s slonovino, ki jo najdemo v njihovih zobeh, jih ogrožajo tudi krčenje naravnega habitata in posledice globalnega segrevanja. S povodnimi konji se lahko sicer zakonito trguje v komercialne namene in za lovske trofeje, in sicer v skladu s Citesom, Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, poroča The Guardian.

icon-expand Povodni konj je sicer ena najtežjih kopenskih živali na svetu – samci lahko tehtajo do 1,8 tone. FOTO: Shutterstock

Afriške države predlagale, da se povodnim konjem zagotovi najvišjo zaščito Pred naslednjim, devetnajstim, srečanjem članic Citesa, ki bo novembra potekalo v Panami, je 10 zahodnoafriških držav, med njimi so tudi Togo, Gabon in Mali, predlagalo, da se povodnim konjem zagotovi najvišjo zaščito. Trenutno so uvrščeni v drugo kategorijo, kar pomeni, da jim ne grozi nujno izumrtje, a bi jim lahko, če trgovina z njimi ne bi bila regulirana. Če bi njihov predlog odobrili, bi to pomenilo popolno mednarodno prepoved trgovine z deli telesa povodnega konja in njihovo slonovino. Ocenjuje se, da se je od leta 2009 do 2018 zakonito prodalo najmanj 77.579 izdelkov ali kosov povodnega konja.

icon-expand Sesalce najdemo v jezerih in rekah v podsaharski Afriki, po trenutnih ocenah naj bi jih bilo med 115.000 in 130.000. FOTO: Shutterstock

Tehtajo lahko skoraj dve toni, breje pa mladiča nosijo osem mesecev Mednarodna zveza za ohranjanje narave (IUCN) je povodne konje leta 2016 označila za vrsto, ki je ranljiva za izumrtje, in izpostavila, da prihaja do lokalnih upadov, zlasti v zahodni Afriki. To je vzbudilo tudi kar nekaj strahov glede preživetja vrste v nekaterih od skupaj 38 afriških držav, kjer živijo. Povodni konj je sicer ena najtežjih kopenskih živali na svetu – samci lahko tehtajo do 1,8 tone. Vrsta pa je grožena tudi zaradi dolge brejosti. Samice, ki so spolno zrele šele pri devetih ali desetih letih, mladiče nosijo osem mesecev.

icon-expand Samice, ki so spolno zrele šele pri devetih ali desetih letih, mladiče nosijo osem mesecev. FOTO: Shutterstock

Rebecca Lewison, sopredsedujoča skupini strokovnjakov za povodne konje pri Komisiji za obstanek vrst pri IUCN, je dejala, da so povodni konji kot vrsta spregledani, saj pogosto živijo v velikih skupinah, kar lahko daje vtis, da jih je tudi v naravi veliko. A kot poudarja, se je njihova populacija v zadnjih 20 letih močno zmanjšala. "Največja grožnja povodnim konjem je izguba in degradacija habitata. Navadni povodni konji se za preživetje zanašajo na sladko vodo, zaradi česar so pogosto v konfliktu z lokalnimi skupnostmi, ki prav tako potrebujejo svežo vodo za kmetijstvo, energijo in ribolov," je dejala.

Predlog za zaščito vrste sicer verjetno ne bo vplival na majhno populacijo povodnih konjev v Kolumbiji, ki je zrasla iz zasebne zbirke narko kralja Pabla Escobarja. Mnogi ekologi pravijo, da so na območju invazivni in da bi jih bilo treba iztrebiti.