Bodo nekateri rezultati v Googlovem brskalniku postali plačljivi?

Če bo podjetje zamisel uresničilo, bo to prvič, da je Google zaračunal za katerega izmed svojih osnovnih izdelkov. Google sicer že zdaj zaračunava za denimo dodatni prostor za shranjevanje in nekatere druge funkcije, vendar pa je bilo iskanje vedno brezplačno za vse uporabnike, saj ga financirajo z oglaševanjem.

Kot kaže, Google razmišlja o tem, da bi uporabnikom začel zaračunavati premijo za dostop do različice svojega iskalnika, ki ga poganja umetna inteligenca, poroča Financial Times .

Tradicionalni iskalnik, ki zbira rezultate po vsem spletu in ga uporablja večina uporabnikov, bo glede na podatke poročila ostal brezplačen. Oglasi pa bi se sicer še naprej pojavljali tudi za naročnike.

Kaj bi bila torej glavna razlika med brezplačno in plačljivo storitvijo? Tisti, ki bi plačevali naročnino, bi dobili še dostop do rezultatov, ki jih ustvari generativna umetna inteligenca. Zakaj bi bilo to boljše? Nekateri strokovnjaki menijo, da bi rezultati, ustvarjeni z umetno inteligenco, lahko predstavljali prihodnost spletnega iskanja, saj bodo uporabnikom omogočili neposredne in specifične odgovore na njihova vprašanja, poroča The Independent.

Kritiki so medtem izrazili zaskrbljenost, da bi ti odgovori lahko vključevali nepreverjene laži, zlasti glede na to, da jezikovni modeli umetne inteligence včasih ustvarijo tako imenovane "halucinacije" – torej odgovore, ki so sicer videti pravilni, a so v resnici napačni.

O različici brez oglasov v Googlu ne razmišljajo

Kot že omenjeno, Google sicer nekatera orodja, ki jih poganja UI in delujejo v sklopu obstoječih storitev, že zaračunava. Uporabniki, ki plačajo naročnino, imajo denimo dostop do njihovega novega pomočnika Gemini v Gmailu in Google dokumentih – UI v teh primerih predlaga besedilo, ki bi ga uporabnik lahko uporabil.

Je pa podjetje zanikalo, da pripravlja različico brez oglasov. "Na funkciji iskanja brez oglasov ne delamo, niti o njej ne razmišljamo. Kot smo to že večkrat storili, bomo še naprej delali na novih vrhunskih zmogljivostih in storitvah za izboljšanje naše naročniške ponudbe v Googlu," so sporočili iz podjetja.