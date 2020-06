Bodo raketo s slovenskima satelitoma končno uspešno izstrelili?

Raketo vega podjetja Arianespace bi morali iz Kourouja po prvotnih načrtih izstreliti že septembra lani, a so jo zaradi spodletele izstrelitve julija lani preložili. Nato so izstrelitev načrtovali marca letos, a jo je preprečila pandemija covida-19.

Med odštevanjem bodo postopoma vključevali večfunkcijske in referenčne podsisteme, telemetrijo in računalnik za vodenje rakete ter nanj naložili program za 16. polet rakete vega. Približno tri ure pred izstrelitvijo bodo umaknili mobilni portal, tako da bo 50 minut pred izstrelitvijo raketa stala na izstrelitveni ploščadi z vključenimi sistemi. Zadnje poročilo o vremenskih pogojih in dokončna zelena luč za izstrelitev se bo prižgala 10 minut pred izstrelitvijo, so sporočili iz centra odličnosti.

Najnovejše preložitve pa so se zgodile zaradi močnih višinskih vetrov nad vesoljskim centrom v Francoski Gvajani, ki bi lahko v primeru nesreče razbitine raznesli na naseljena območja. Zdaj so se vremenske razmere izboljšale, tako da bodo devet ur in deset minut pred izstrelitvijo začeli odštevanje.

Z izstrelitvijo se že zelo mudi, saj so lahko raketa in sateliti v pripravljenosti na izstrelitev zgolj 12 dni. Ta rok se bo iztekel v noči z nedelje na ponedeljek. Če jim izstrelitve ne uspe izvesti do takrat, bo treba raketo in satelite znova pripraviti, kar bi lahko trajalo približno dva tedna.

Na raketi bo slovenski nanosatelit Trisat, ki ima maso zgolj pet kilogramov in je v prvi vrsti namenjen testiranju robustnosti nove vesoljske elektronike. To bo prvi nanosatelit na svetu s celovitimi tehnikami za zagotavljanje strpnosti do napak in njihovo blaženje, kot jih je pričakovati pri naprednih sistemih visokega cenovnega razreda.

Mikrosatelit Nemo HD z maso 65 kilogramov pa je poseben v tem, da bo možno z njim Zemljo opazovati interaktivno. To pomeni, da bodo lahko ob preletu zemeljske postaje v realnem času hkrati prejemali sliko s satelita in ga vodili z obračanjem okoli njegovih osi. Tako bodo senzorje usmerjali proti zanimivim območjem.

Ta izstrelitev sicer ne bo prelomna samo za slovensko znanost, ampak tudi za evropsko, saj bo prvič na evropski raketi v vesolje poletelo toliko malih satelitov naenkrat.