Bodo roboti izpodrinili ljudi ali bodo le naši cenejši pomočniki?

Navdihujoče, a tudi malce zastrašujoče so inovacije na področju novih tehnologij. Robotka, ki je videti kot resnična pop-zvezdnica in s pomočjo umetne inteligence tako tudi govori. Robot, ki vas v zasebnosti doma zmasira od glave do pet. Ali pa robot umetnik, ki se ponaša s sposobnostmi slavnih slikarjev. To so le nekatere od več sto inovacij, ki so jih predstavili na tehnološkem vrhu v Lizboni. Bodo roboti izpodrinili ljudi na vseh več področjih ali naj jih razumemo predvsem kot učinkovitejše in na dolgi rok cenejše pomočnike, ki nam lajšajo vsakdan?