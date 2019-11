Boeing 777 zaradi odpovedi motorja zasilno pristal, saj je iz motorja 'bruhal ogenj'

Boeing 777-300, v lasti letalske družbe Phillipines Airlines, je moral po vzletu z letališča v Los Angelesu odpovedati pot v Manilo in se vrniti na odhodno letališče. Pojavila sta se namreč motnja v kompresiji in izklop motorja.

S tal in tudi z letala je bilo možno videti "bruhanje" ognja iz desnega motorja, ta napaka motorja pa je z modernimi nadzornim sistemi redka in v veliki večini nenevarna. Gre za tako imenovani compressor stall (kompresijski zastoj) oziroma v tem primeru za engine surge (zastoj pretoka v motorju). Pilota Boeinga 777 sta se morala vrniti na letališče. Zakaj pa?

Compressor stall je motnja v pretoku zraka v kompresijskem delu reaktivnega motorja. Če pride do popolne motnje v pretoku, pa nastane situacija – engine surge. Sodobni reaktivni motorji temeljijo na natančno določenem razmerju med zrakom in gorivom, da se doseže najboljši učinek in tudi pravilno delovanje motorja. V določenih primerih, ko se to razmerje poruši, motor ne bo deloval pravilno, prešel bo v nenadno zmanjšanje moči in nenadno povečanje obratov in primanjkljaja potisne moči reaktivnega motorja. Napaka se najpogosteje pojavi pri poletu, ko se doda maksimalna moč motorja.

Resnost te napake oziroma motnje v pretoku zraka se lahko pozna kot hipni padec moči, ki ga komaj zaznajo inštrumenti, do najhujših, popolne prekinitve kompresijskega cikla v reaktivnem motorju, izgube moči, ki zahteva ponastavitev dotoka goriva ali obratov, da se vzpostavi pravilno razmerje. Težava je engine surge, se pravi popolna prekinitev pretoka zraka, ta fenomen lahko postane cikličen - hrani sam sebe. Lopatice na reaktivnih motorjih vlečejo zrak v motor. Če pride do zastoja kompresijskega cikla, pa ta zrak ne gre skozi motor in se "vrne". Zato prihaja do kompresijskih eksplozij in potiska goriva skozi zadnji (tudi sprednji) del motorja, nastajajo veliki oranžni izbruhi, ki so posledica prebogate mešanice goriva.

Najpogosteje zadostuje zmanjšanje moči motorja, s tem se "potegne" zrak nazaj v motor in pojavi se ponovno povečanje moči. Airbus priporoča, če to ne pomaga, da se motor izključi. Ker do prekinitve pretoka lahko pride zaradi številnih razlogov, tudi trka s pticami, se letala vedno vrnejo na letališče, kjer se motor natančno pogleda. "Mayday, Mayday, Mayday Philippine 113, engine surge na desnem motorju, prosimo za takojšen povratek."