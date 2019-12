Boeing bo testno izstrelil Starlinerja, ki bo služil kot Nasin vesoljski 'taksi'

Izstrelitev je v floridskem Cape Canaveralu predvidena danes ob 6.36 po lokalnem času. Misija naj bi trajala en teden, kapsula, ki bo na ISS odnesla tudi 270 kilogramov opreme, večinoma hrane in lutko imenovano Rosie, pa bo s pomočjo padal in zračnih blazin v Novi Mehiki pristala 28. decembra. Vse od leta 2011 Američani v vesolje potovali niso potovali iz domovine, namesto tega so vzletali v ruskih Sojuzih.

Poleg Starlinerja Nasa pripravlja še eno kapsulo z imenom Dragon, ki ga razvija podjetje Elona Muska SpaceX. Obe naj bi bili potrjeni za uporabo v prvi polovici leta 2020, Nasa pa naj bi potem kot vesoljski taksi ponudnik pričela prodajati komercialne polete. Na ta način želijo zbrati sredstva za zahtevnejše naloge kot sta človeški misiji na Mars in Luno.

Obe vesoljski plovili bi sicer morali leteti že leta 2017, a je ameriški kongres zmanjšal sredstva, ki jih Nasa lahko porabi za to nalogo, dodatno pa se je zapletlo tudi na testiranju Dragona, ki je bil zaradi eksplozije uničen, še poroča BBC.

Prvo ekipo, ki bo s Starlinerjem poletela v vesolje so sicer že izbrali. To so Nasina uslužbenca Mike Fincke and Nicole Mann ter Boeingov testni pilot Chris Ferguson, ki je zaradi razvoja Starlinerja k Boeingu prestopil iz Nase.