Boeing uspešno preizkusil brezpilotni zračni taksi

Prototip je dolg 9,1 in širok 8,5 metra, njegov doseg je 80 kilometrov. Njegov trup je podoben trupu majhnih enomotornih letal, ima pa več propelerjev, ki omogočajo navpično vzletanje in pristajanje.

Letalo lahko vzleta in pristaja navpično.

Airbus je lani nekaj podobnega preizkusil v Oregonu, Uber pa v partnerstvu z omenjeno Auroro razvija sistem prevozov v zraku, kot jih danes izvaja na cestah. Leta 2023 naj bi tako že leteli v Dallasu in nato tudi v Los Angelesu.

Boeing sicer razvija tudi brezpilotno električno tovorno letalo.

Vse to sicer zveni imenitno, vendar bo treba doreči prometna pravila. Že zdaj je na nebu nad ZDA vsak dan na tisoče letal, v primeru uvedbe manjših letal za osebne prevoze pa bi jih bilo na milijone. Zato naj bi hčerinska družba Boeinga NeXt že sodelovala z regulatorji pri razvoju sistema in pravil.