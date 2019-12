Boeingov Starliner po neuspešni misiji varno pristal v Novi Mehiki

Plovilo Starliner so izstrelili v petek s Cape Canaverala, toda po ločitvi od izstrelitvene rakete Atlas V se njeni potisniki niso aktivirali in tako kapsula ni dosegla zadostne višine, da bi se lahko srečala z ISS. Ta sicer kroži na višini približno 400 kilometrov.

Ko so izračunali, da je plovilo porabilo preveč pogonskega goriva, sta se Boeing in Nasa odločila, da ga kljub neopravljeni nalogi vrneta na Zemljo, kamor se je Starliner vrnil šest dni pred predvidenim pristankom. Kot je za medije dejal Jim Chiltoniz Boeinga, so uro očitno sprožili ob napačnem času.