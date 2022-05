Boeingovo plovilo Starliner na poti proti ISS

Boeing CST-100 Starliner in Atlas V raketa sta poletela iz Cape Caneverala proti vesolju ob 18.54 po lokalnem času. V Nasi so sicer potrdili, da sta se po izstrelitvi na plovilu pojavili dve napaki, a misija naj bi kljub temu še naprej potekala nemoteno.

Četudi plovilo tokrat še nima potnikov, pa Starliner na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) nosi 355 kilogramov tovora. Na postajo naj bi se priključila v soboto ob 1.10 po našem času.

Nasa je podjetjema Boeing in SpaceX leta 2014 zaupala posel izdelave plovil za transport astronavtov in potnikov, potem ko je tri leta prej upokojila raketoplane iz programa Space shuttle.

Medtem ko je SpaceX, ki je v lasti najbogatejšega Zemljana Elona Muska, opravil že več uspešnih misij, pa se je Boeing pri razvoju Starlinerja soočal z več težavami, prvi poskusni let decembra 2019 pa ni uspel.

Preden je SpaceX razvil plovilo Dragon Endurance, se je Nasa skoraj celotno desetletje zanašala izključno na Rusijo za potrebe transporta na ISS.

Ko bo Starliner uspešno opravil poskuse in dobil zeleno luč Nase, bo lahko prevažal do štiri potnike na misijo.

ISS je skupen projekt petih vesoljskih agencij, ameriške, ruske, kanadske, japonske in evropske. V orbiti je že od leta 1998 in ima stalno posadko od leta 2000. Postaja je namenjena predvsem raziskavam učinka mikrogravitacije in kozmičnega sevanja, v njenem laboratoriju je bilo opravljenih več kot 3000 znanstvenih raziskovanj.

ISS ima dovoljenje za delovanje do leta 2024, o vsakem podaljšanju pa se morajo strinjati vsi partnerji.