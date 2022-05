Boeingovo vesoljsko plovilo Starliner pristalo na Zemlji

Starliner je v skladu z načrtom ob 18.49 po lokalnem času pristal v puščavi White Sands v Novi Mehiki in tako uspešno zaključil petdnevno potovanje, na katerem so preizkusili zmogljivosti kapsule za misije s človeško posadko. Plovilo, ki ga je po naročilu Nase izdelalo podjetje Boeing, je posadki Mednarodne vesoljske postaje (ISS) ob tem dostavilo več kot 300 kilogramov zalog. Boeing načrtuje, da bo Starliner v prihodnosti prevažal astronavte na ISS in tako ponudil alternativo kapsuli Crew Dragon podjetja SpaceX.