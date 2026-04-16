Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

'Bog kaosa' bo čez tri leta mimo Zemlje švignil bližje od satelitov

Washington, 16. 04. 2026 08.46 pred 49 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Asteroid Apofis

Zemlji se približuje asteroid v velikosti treh nogometnih igrišč, ki so ga poimenovali kar Apofis oz. "bog kaosa". Čez tri leta naj bi švignil mimo našega planeta, v nekem trenutku pa se bo Zemlji približal na zgolj 32.000 kilometrov, kar je bližje od marsikaterega satelita v naši orbiti.

Vesoljska agencija Nasa je sporočila, da bo imela v prihodnjih treh letih redko priložnost preučevanja asteroida "od blizu". Zemlji se namreč približuje "vesoljska skala" v velikosti treh nogometnih igrišč, ki so ji nadeli ime Apofis po staroegipčanskem božanstvu kaosa, teme in uničenja.

13. aprila 2029 naj bi švignila mimo našega planeta, pri tem pa se nam bo v določenem trenutku od površja Zemlje oddaljena zgolj 32.000 kilometrov. Gre za razdaljo, ki je krajša celo od nekaterih satelitov, ki običajno krožijo okoli 35.000 kilometrov nad ekvatorjem.

Znanstveniki sicer menijo, da Apofis predstavlja potencialno nevaren asteroid, kljub temu pa Nasa miri, da asteroid v nas ne bo trčil še vsaj 100 let. "Za Zemljo, astronavte ali satelite v vesolju ni nevarnosti," je zagotovila agencija, ki sicer dodaja, da dogodek predstavlja neverjetno priložnost za učenje o tem in podobnih asteroidih blizu Zemlje.

Bi pa lahko ravno obraten učinek imela Zemlja na to nebesno telo. Med bližnjim srečanjem bi lahko namreč njena gravitacijska sila na asteroidu povzročila "manjše zemeljske plazove ali druge podobne premike na njegovi površini", ocenjuje Nasa. Odziv asteroida pa bi tako znanstvenikom pomagal bolje razumeti tudi njegovo sestavo, za katero sicer že domnevajo, da sestoji iz ostankov kozmičnih materialov iz zgodnjega osončja, ki niso bili nikoli del nobenega planeta ali lune.

Preberi še Nasa: Asteroid Apofis še vsaj 100 let ne bo padel na Zemljo

Da se asteroid, velik kot Apofis, tako približa našemu planetu, je sicer izjemno redko. Nasa ocenjuje, da se takšni dogodki zgodijo v povprečju enkrat na nekaj tisoč let. Če je ta ocena pravilna, bo prelet asteroida leta 2029 prvi te vrste v zgodovini, ki ga bodo lahko natančno opazovali s sodobno tehnologijo.

"Boga kaosa" pa bodo lahko na lastne oči opazovali tudi prebivalci vzhodne poloble, če bo seveda vreme to dopuščalo.

Asteroida so 19. junija 2004 prvič odkrili astronomi Roy Tucker, David Tholen in Fabrizio Bernardi v Nacionalnem observatoriju Kitt Peak v Arizoni. Druga skupina astronomov je asteroid ponovno opazila pozneje istega leta v observatoriju v Avstraliji.

asteroid bog kaosa zemlja vesolje

'Aplikacija bo omogočala dokazovanje starosti pri dostopanju do spleta'

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
16. 04. 2026 10.21
Boste zdaj spet pisali,da je vse izmišljeno in laž phahahahahahahahaha?.Lp
Odgovori
0 0
Watcherman
16. 04. 2026 10.02
Resničen dogodek,ki bo sledil.Lp
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
To loči zdrave ljudi od nezdravih
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki
Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki
Zakaj so alergije letos hujše? Alergolog pojasnjuje, kaj se je spremenilo v sezoni cvetnega prahu
Zakaj so alergije letos hujše? Alergolog pojasnjuje, kaj se je spremenilo v sezoni cvetnega prahu
cekin
Portal
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
moskisvet
Portal
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
dominvrt
Portal
Prenova stare hiše: napake, ki vas lahko drago stanejo
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kaj kuhati danes? 3 hitre testeninske jedi v 20 minutah
Kaj kuhati danes? 3 hitre testeninske jedi v 20 minutah
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641