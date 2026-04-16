'Bog kaosa' bo čez tri leta mimo Zemlje švignil bližje od satelitov

Vesoljska agencija Nasa je sporočila, da bo imela v prihodnjih treh letih redko priložnost preučevanja asteroida "od blizu". Zemlji se namreč približuje "vesoljska skala" v velikosti treh nogometnih igrišč, ki so ji nadeli ime Apofis po staroegipčanskem božanstvu kaosa, teme in uničenja.

13. aprila 2029 naj bi švignila mimo našega planeta, pri tem pa se nam bo v določenem trenutku od površja Zemlje oddaljena zgolj 32.000 kilometrov. Gre za razdaljo, ki je krajša celo od nekaterih satelitov, ki običajno krožijo okoli 35.000 kilometrov nad ekvatorjem.

Znanstveniki sicer menijo, da Apofis predstavlja potencialno nevaren asteroid, kljub temu pa Nasa miri, da asteroid v nas ne bo trčil še vsaj 100 let. "Za Zemljo, astronavte ali satelite v vesolju ni nevarnosti," je zagotovila agencija, ki sicer dodaja, da dogodek predstavlja neverjetno priložnost za učenje o tem in podobnih asteroidih blizu Zemlje.

Bi pa lahko ravno obraten učinek imela Zemlja na to nebesno telo. Med bližnjim srečanjem bi lahko namreč njena gravitacijska sila na asteroidu povzročila "manjše zemeljske plazove ali druge podobne premike na njegovi površini", ocenjuje Nasa. Odziv asteroida pa bi tako znanstvenikom pomagal bolje razumeti tudi njegovo sestavo, za katero sicer že domnevajo, da sestoji iz ostankov kozmičnih materialov iz zgodnjega osončja, ki niso bili nikoli del nobenega planeta ali lune.