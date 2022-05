Bogastvo, skrito v starih računalnikih in mobilnih telefonih

V kovnici Royal Mint, ki proizvaja kovance za Združeno kraljestvo, so z uporabo tehnologije, ki elektronske odpadke spreminja v zlato, izdelali in predstavili svojo prvo linijo nakita. Vsa zlatnina je narejena iz starih računalnikov in telefonov oziroma žlahtne kovine, ki so jo vsebovale zavržene elektronske naprave. Glede na to, da je odpadna elektronika bogat vir surovin in da je tona zavrženih mobilnih telefonov bogatejša z zlatom kot tona rude zlata, pa je ponovno pridobivanje teh virov prijazno tudi okolju.