Boj proti odpadkom v vesolju in njihova regulacija

Trenutno v orbiti kroži več kot 2500 predmetov, večjih od deset centimetrov. Ti odpadki bi lahko v prihodnosti predstavljali velike težave, predvsem za prihodnje generacije. Količina odpadkov v orbiti bi se lahko namreč v najslabšem primeru do leta 2100 povečala za 50-krat. "Če ne spremenimo smeri, v katero se pomikamo, bi lahko zaprli vrata vesoljskim priložnostim za izboljšanje našega življenja na Zemlji," je izpostavil nekdanji generalni sekretar Nata, Anders Fogh Rasmussen.

Pozivi k spremljanju in regulaciji vesoljskih odpadkov so se še ojačali, odkar je Rusija prejšnji mesec izvedla preizkus protisatelitskih raket. To je v orbiti ustvarilo polje naplavin, kar bi lahko več let predstavljalo nevarnost za vesoljske dejavnosti, so dejali ameriški uradniki.