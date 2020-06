Bojkotu Facebooka so se pridružila številna velika podjetja

Bojkot oglaševalcev na družbenih omrežjih dobiva vse večji pomen, glavna tarča bojkota je Facebook. Številna podjetja se namreč ne strinjajo z njihovo politiko obravnavanja dezinformacij in sovražnega govora, vključno s Facebookovim pasivnim odnosom do problematičnih objav predsednika Donalda Trumpa.

Bojkoti so sledili pozivu skupine Stop Hate for Profit (Prenehajmo s sovraštvom za profit), ki vodi tudi seznam sodelujočih podjetij. Gibanje je organizacija začela zaradi nestrinjanja z družbenimi omrežji, ki so "dovolila spodbujanje nasilja nad protestniki, ki se borijo za rasno pravičnost v Ameriki zaradi Georgea Floyda, Breonne Taylor, Tonyja McDadea, Ahmauda Arberyja, Raysharda Brooksa in mnogih drugih." Med prvimi, ki so se odločili za bojkot družbenih omrežij je podjetje Ben and Jerry's.

Ob koncu tedna sta podjetji Starbucks in Diageo dejali, da bosta oglaševanje prekinili na vseh platformah družbenih omrežij. Podjetji sta sicer med največjimi uporabniki Facebook oglaševanja: Starbucks je lansko leto za oglaševanje porabil 95 milijonov dolarjev (84,59 milijonov evrov), Diageo pa 23 milijonov dolarjev (20,48 milijonov evrov), poroča The New York Times.

Druga podjetja so specifično bojkotirala Facebook, med drugim Honda America, Levi Strauss in Patagonia. Na seznamu objavljenem na spletni strani Stop Hate for Profit pa lahko najdemo tudi Coca-Colo, Reebok, Viber in številne druge. Bojkotu naj bi se pridružili tudi številni zvezdniki, med drugim tudi princ Harry in Meghan Markle, poročajo številni tuji mediji.

Ali lahko bojkot škodi Facebooku? "Izguba zaupanja in zaznana odsotnost moralnega kodeksa bi lahko 'uničila podjetje'," je za BBC povedal David Cumming iz finančnega podjetja Aviva Investors. V petek se je cena delnice Facebooka znižala za 8 odstotkov, kar pomeni, da je izvršni direktor Mark Zuckerberg ob vsaj 6,5 milijard evrov, poroča BBC. Velika večina Facebookovih prihodkov izvira prav iz oglasov.

Omembe vredno je, da je Facebook samo v prvem četrtletju zbral več kot 17 milijard dolarjev (15,14 milijard evrov) prihodkov od oglaševanja, poroča New York Times. Čeprav je izguba oglasov velikih znamk za Facebook boleča, glavnina prihodkov prijaha iz milijonov manjših podjetij, ki se močno zanašajo na platformo. Kljub temu, da je za manjša podjetja oglaševanje na Facebooku zelo pomembno, se številna vseeno odločajo za bojkot.

Facebook že sprejema nove ukrepe Znana težava oglaševanja na družbenih omrežjih je, da so finančno gledano bolj pomembni kliki, ne glede na to kdo in kaj oglašuje. Zaradi dobičkonosnoti se spornih oglasov pogosto ne regulira ali pa je ta regulacija zelo površna. Številni primeri kažejo, da so podjetja, ki ponujajo oglaševanje na družbenih omrežjih oglase pogosto umaknila šele po prijavi ali razburjenju javnosti. V petek je Facebook predstavil nove ukrepe za označevanje problematičnih političnih objav, prav tako so razširili svojo politiko glede sovražnega govora.

icon-expand Mark Zuckerberg FOTO: Profimedia

Mark Zuckerberg je dejal, da socialno omrežje sprejema dodatne ukrepe za boj proti dezinformacijam. Facebook naj bi vsem objavam o glasovanju dodal nove oznake, ki bodo uporabnike usmerile k verodostojnim informacijam državnih in lokalnih volitvenih uradnikov, poroča The Associated Press. A uporabnikom družbenih omrežij se to ne zdi dovolj."Ta trik predstavnikov za odnose z javnostjo je podoben predstavi 'fact checkerjev', ki naj bi jih najeli, a jih niso nikoli uporabili," je na Twitter zapisala uporabnica Denise Wu in svoje sledilce pozvala, naj zbrišejo Facebook.

