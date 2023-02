Bolnik z rakom prostate nenadoma začel govoriti z irskim naglasom

Gre za tako imenovani sindrom tujega naglasa ali angleško 'foreign accent syndrome (FAS)', ki je sicer zelo redek in še takrat, ko ga zaznajo, je to ponavadi pri bolnikih, ki so utrpeli možgansko kap ali težjo poškodbo glave, opozarjajo strokovnjaki z univerze v Severni Karolini, ki jih povzema časnik Guardian.

Zaenkrat raziskovalci poznajo zgolj tri primere rakavih bolnikov, ki so med zdravljenjem nenadoma začeli govoriti v narečju. Poleg ameriškega pacienta v starosti okoli 50 let, ki se je zdravil za rakom na prostati, so raziskovalci sindrom FAS odkrili še pri dveh rakavih bolnicah, in sicer sta se zdravili med letoma 2009 in 2011.

"To je tretji primer tega sindroma, za katerega vemo, ki se je razvil pri osebah z malignimi tumorji, in prvi, ki smo ga zaznali pri osebi s tumorjem na prostati," so zapisali raziskovalci v svojem poročilu, ki so ga objavili v znanstveni publikaciji British Medical Journal.

Podrobnosti o pacientu raziskovalci niso razkrili, je pa moški z irskim naglasom govoril kar 20 mesecev trajanja njegovega zdravljenja, praktično do njegove smrti. Kar so še razkrili v objavljeni raziskavi, je podatek, da je moški v svojih zgodnjih 20 letih živel kratek čas v Angliji, prav tako je imel nekaj prijateljev in daljnih sorodnikov, ki so imeli korenine na Irskem. A pred zdravljenjem nikoli ni govoril z irskim naglasom, prav tako v svojem življenju nikoli ni obiskal Irske. Opravili so številne preiskave in ugotovili, da bolnik ni imel nobenih nevroloških znakov, ki bi nakazovali na morebitne abnormalnosti, razkrivajo v poročilu.

"Kljub kemoterapiji je rak prostate napredoval, kar je povzročilo širjenje metastaz v možganih in posledično paraneoplastično paralizo ali sindrom, ki je vodil v njegovo smrt," navajajo. Odgovor na vprašanje, zakaj se pri redkih bolnikih pojavi sindrom tujega naglasa, naj bi se skrival prav v razvoju paralize. Ta se pojavi pri določenih pacientih med zdravljenjem raka, ko njihov imunski sitem začne napadati dele možganov, hrbtenjače, živčevja in mišičevja.