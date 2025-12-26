Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Bomo lahko končno spremenili naslov svojega Gmaila?

Ljubljana, 26. 12. 2025 11.13 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Gmail

Številni ponudniki elektronske pošte svojim uporabnikom že omogočajo, da si lahko po ustvaritvi računa kasneje spremenijo svoj vzdevek oziroma ime naslova. Vendar pa Google te funkcije za svoje uporabnike ni imel. To se bo morda prav kmalu spremenilo, vendar pa tehnološki gigant ob tem uporabnike opozarja, naj bodo pozorni na prevarante, ki bi lahko skušali to spremembo izkoristiti za goljufije.

Googlov dokument za podporo je razkril, da se bo možnost spremembe Gmailovih naslovov postopoma uvedla za vse uporabnike. Dokument je bil sicer v času pisanja informacije po poročanju Forbesa le v hindujščini, narekoval pa je, da lahko uporabniki spremenijo prvi del imena svoje elektronske pošte (pred zaključkom gmail.com).

Elektronski naslov bi lahko sicer sodeč po poročanju medija spremenili le enkrat na 12 mesecev, v celoti pa naj bi bilo e-pošto dovoljeno spremeniti le trikrat. Kot poroča medij, je Google dejal, da bo ohranjen tudi stari Gmailov naslov, sporočila pa bodo poslana tako na prejšnjega kot na spremenjenega.

Gmail
Gmail
FOTO: Shutterstock

Ob tem so v tehnološkem gigantu opozorili tudi na hekerje, ki bi lahko izkoristili te spremembe v svojo korist. Gmailov naslov je namreč tudi naslov, ki se uporablja za prijavo v Googlov račun in vse Googlove storitve. Zato ponudniki uporabnikom svetujejo, naj bodo izjemno previdni in nezaupljivi do vseh sporočil, ki obveščajo, da lahko svoj Gmailov naslov spremenijo s klikom na povezavo za prijavo v svoj račun.

Takšna sporočila namreč zelo verjetno pošiljajo prevaranti, ki se skušajo dokopati do nadzora nad računom uporabnika. Google pa bo takšne spremembe objavil le po uradnih kanalih, še piše portal.

Tako bi lahko torej vsi tisti, ki so svoj prvi račun za Gmail ustvarili v svojih najstniških letih in niso razmišljali, da bo njihovo domiselno ime elektronske pošte ostalo tudi v njihovi odrasli dobi, končno dobili priložnost, da svoj naslov prilagodijo svojemu odraslemu življenju.

gmail ime račun spremembe google

Z novim letom v EU strožja pravila glede varnosti igrač

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
26. 12. 2025 12.39
"Dokument je bil sicer v času pisanja informacije po poročanju Forbesa le v hindujščini" itak, če so za direktorja nastavili nacionalistečnega Indijca, ki mimogrede načrtno zaposluje same Indijce.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
cekin
Portal
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
moskisvet
Portal
Nekoč se mu niso mogle upreti
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Pet preprostih navad, zaradi katerih bo vaš dom vedno čist
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425