Bomo lahko končno spremenili naslov svojega Gmaila?

Elektronski naslov bi lahko sicer sodeč po poročanju medija spremenili le enkrat na 12 mesecev, v celoti pa naj bi bilo e-pošto dovoljeno spremeniti le trikrat. Kot poroča medij, je Google dejal, da bo ohranjen tudi stari Gmailov naslov, sporočila pa bodo poslana tako na prejšnjega kot na spremenjenega.

Googlov dokument za podporo je razkril, da se bo možnost spremembe Gmailovih naslovov postopoma uvedla za vse uporabnike. Dokument je bil sicer v času pisanja informacije po poročanju Forbesa le v hindujščini, narekoval pa je, da lahko uporabniki spremenijo prvi del imena svoje elektronske pošte (pred zaključkom gmail.com).

Ob tem so v tehnološkem gigantu opozorili tudi na hekerje, ki bi lahko izkoristili te spremembe v svojo korist. Gmailov naslov je namreč tudi naslov, ki se uporablja za prijavo v Googlov račun in vse Googlove storitve. Zato ponudniki uporabnikom svetujejo, naj bodo izjemno previdni in nezaupljivi do vseh sporočil, ki obveščajo, da lahko svoj Gmailov naslov spremenijo s klikom na povezavo za prijavo v svoj račun.

Takšna sporočila namreč zelo verjetno pošiljajo prevaranti, ki se skušajo dokopati do nadzora nad računom uporabnika. Google pa bo takšne spremembe objavil le po uradnih kanalih, še piše portal.

Tako bi lahko torej vsi tisti, ki so svoj prvi račun za Gmail ustvarili v svojih najstniških letih in niso razmišljali, da bo njihovo domiselno ime elektronske pošte ostalo tudi v njihovi odrasli dobi, končno dobili priložnost, da svoj naslov prilagodijo svojemu odraslemu življenju.