Bomo namesto na Mars šli na Venero?

"Nasini načrti so prelet z Zemlje na Luno in naprej do Marsa. Kot dodatno tarčo predlagamo še Venero," je povedal zagovornik raziskovanja Venere iz laboratorija za uporabno fiziko Noam Izenberg. "Venera je spregledana le zaradi površja," je tudi dodal.

Verjame, da bi bila vključitev Venere v pot na Mars, ki jo Nasa želi izvesti do leta 2030, zelo koristna. A ker je Venera na nasprotni strani Zemlje kot Mars, bi jo lahko preleteli le s pomočjo 'fračnega odboja' vesoljskega plovila. Gre za specifičen tip obračanja, pri katerem bi astronavti izkoristili Venerino gravitacijsko moč, ki bi jih nato s pospeški poslala na nadaljnjo pot proti Marsu. S tem bi skrajšali čas potovanja in prihranili na gorivu. "Venerina bi bila lahko za Nasino posadko odlična odskočna deska," zagovarja Izenberg in dodaja, da bi se z raziskovanjem novih planetov "izvili iz zibelke in se pomaknili bližje vesolju".

Zanimanje ne le želja, tudi znanstveno utemeljeno

A vendar ne gre le za željo po raziskovanju, predlog je tudi znanstveno utemeljen, je nadaljeval Izenberg. Astronomi in drugi vesoljski navdušenci vsako leto odkrijejo več eksoplanetov, ki so močno podobni našemu. Ampak ali bi bili primerni za bivanje? Preučevanje in raziskovanje Venere nam lahko pomaga pri odgovoru na to vprašanje, saj je tudi ona močno podobna Zemlji, a vendar na njej ne bi mogli preživeti. Pri odkrivanju razmer na Veneri bi lahko tako posredno dobili odgovore tudi na druga radovedna vprašanja.