Bosta srednja in vzhodna Evropa središči razvoja zdravil proti debelosti?

Po analizi omenjenega svetovalnega podjetja se v regiji srednja in vzhodna Evropa s prekomerno telesno težo ali debelostjo sooča okoli 60 odstotkov odraslih, medtem ko evropsko povprečje znaša okoli 50 odstotkov.

Slovenija sicer v primerjavi z drugimi državami v regiji beleži nekoliko boljše rezultate, vendar trend ostaja zaskrbljujoč: do leta 2030 naj bi bilo približno 58 odstotkov odraslih prebivalcev prekomerno težkih ali debelih, okoli 21 odstotkov naj bi jih živelo z debelostjo.

V družbi tako opozarjajo, da debelost ni več le zdravstvena, ampak tudi ekonomska in družbena težava, saj povzroča izgubo produktivnosti, prezgodnjo umrljivost ter zvišuje stroške zdravstvenih sistemov.

Tako naj bi bilo v Sloveniji ekonomsko breme debelosti leta 2020 ocenjeno na približno 1,23 milijarde dolarjev oziroma 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), do leta 2030 pa naj bi se povečalo na približno 2,6 odstotka BDP, ugotavljajo pri Boston Consulting Group.