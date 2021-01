Roboti Atlas, Spot in Handle zaplesali v novo leto

V Boston Dynamics so v preteklosti že večkrat presenetili s prototipi robotov, ki so lahko skakali, igrali glasbene inštrumente ali plesali. Tudi tokrat so v svet poslali plesno sporočilo ob spremljavi soul hita iz leta 1962 Do You Love Me, ki jo izvaja skupina The Contours.

Tehnološko podjetje Boston Dynamics razvija vse bolj dovršene robote."Celotna ekipa podjetja se je združila pri praznovanju novega, tokrat upamo tudi srečnejšega, prihajajočega leta. Vse najboljše v novem letu vam želimo vsi pri Boston Dynamics,"so pri podjetju pospremili objavo videoposnetka plešočih robotov, ki že dalj časa navdušujejo, pa tudi strašijo tiste, ki v njih vidijo znamenje distopične prihodnosti. Izjemno koordinirano koreografijo so izvedli roboti Atlas, Spot in Handle. Na družbenih omrežjih se je sicer takoj pojavilo nekaj skeptičnosti okoli tega, ali so roboti zares sposobni plesati, vendar je tudi prvi mož Tesle Elon Musk zapisal, da vsekakor ne gre za animacijo. Nekatere druge uporabnike skrbi predvsem to, da bi v prihodnosti roboti lahko postali nevarni za človeško raso. "Tako bodo plesali potem, ko nas bodo uničili,"je zapisal eden od njih. Podobne skrbi so se pojavile že pred tremi leti, ko je Atlas demonstriral vzvratno salto. VIDEO: Roboti vse bolj dovršeni: Atlas brez težav naredi salto Vendar pa roboti letos dokazujejo, da lahko predvsem pomagajo človeštvu, tudi v boju proti pandemiji covida-19. Roboti so sodelovali pri preverjanju vitalnih znakov covidnih pacientov, nadzorovali parke in pozivali k socialnemu distanciranju ter tudi navijali za japonske igralce baseballa. V začetku tega meseca je Hyundai Motor Group dosegel skoraj milijardo evrov vreden dogovor za nakup nadzornega deleža v Boston Dynamics. Podjetje je sicer pred časom že zagnalo serijsko proizvodnjo robota Spot, ki si ga bodo lahko privoščili tudi (dovolj premožni) potrošniki. Kot so v podjetju takrat povedali, je njihovo"osnovo vodilo, da bi celoten strošek najema teh prvih robotov stal manj, kot stane avtomobil. A kako drag naj bi bil ta avtomobil, je odvisno od najemnih pogodb in za koliko časa bi te robote najemali." Podjetje je sicer podobnega robota na štirih nogah razvijalo za ameriško vojsko. Ta ga je na koncu zavrnila, ker je bil preglasen in bi lahko na terenu izdal pozicijo vojakov. Zdaj lahko kupite robota, ki odpira vrata, nosi tovor, skače in pleše Robot Spot je primeren tudi za delo na gradbiščih, območjih, kjer so nevarne snovi, ki bi ogrožale ljudi. Deloval bi kot podporna enota, predvsem s pridobivanjem podatkov in poročanjem o stanju okolice, ki bi jo nadzoroval. Spot Mini