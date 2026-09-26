Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Boti OpenAI posegali v spletna mesta več ameriških vladnih agencij

Washington, 26. 09. 2026 07.37 pred 54 minutami 2 min branja 4

Avtor:
U. Z. K.
AI boti

Podjetje OpenAI je opozorilo "na desetine" svetovnih institucij, da so njihovi boti umetne inteligence morda posegali v njihova spletna mesta z neprimernim ravnanjem. Poskušali so pridobiti informacije od vlad, univerz, javnih agencij in drugih institucij, vključno s Komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC), Uradom za popis prebivalstva in Ministrstvom za izobraževanje.

Do razkritij prihaja le nekaj dni po tem, ko je avstralski premier Anthony Albanese sporočil, da so boti umetne inteligence OpenAI dostopali do datotek na spletni strani vladnega zdravstvenega sistema Medicare, poroča BBC.

Preberi še Model OpenAI vdrl v portal avstralskega zdravstvenega sistema

OpenAI je sporočil, da so do podatkov dostopali agenti umetne inteligence – boti, zasnovani in usposobljeni za nekoliko avtonomno delovanje –, ki so si prizadevali najti "avtoritativne vire javnih informacij". Vendar je podjetje opozorilo, da so nekateri boti šli dlje od tega in si celo prizadevali zaobiti varnostne ukrepe na spletnih straneh.

Ko so poskušali pridobiti informacije od Urada za popis prebivalstva, so na primer za dostop do njih uporabili orodja za razvijalce, je sporočilo podjetje.

Vsi vladni podatki, do katerih so dostopali njihovi boti, so bili javni, je sporočilo podjetje, a je hkrati opozorilo, da so agenti umetne inteligence kasneje na drugem spletnem mestu objavili informacije, do katerih so njihovi boti dostopali s spletne strani SEC. OpenAI trdi, da to dejanje ni bilo namerno, še navaja BBC.

V drugih primerih, ki jih je OpenAI razkril v petek, so agenti umetne inteligence prenesli podatke, čeprav jih ne bi smeli. Takšna dejavnost je povzročila vsaj 53 incidentov, pri katerih je agent OpenAI iz dejavnosti uporabnikov ChatGPT pridobil fotografijo in jo prenesel drugam.

Podjetje je sporočilo, da je v vsakem primeru, ko je bila uporabniška fotografija uporabljena in prenesena, uporabnik OpenAI dovolil učenje modelov z uporabo svojih podatkov. Kljub temu so priznali, da "to ni bila ustrezna uporaba teh podatkov".

OpenAI
OpenAI
FOTO: Shutterstock

Dodali so še, da je do prenosa uporabniških fotografij prišlo, še preden so uvedli nove varnostne ukrepe pri usposabljanju umetne inteligence, ter da si prizadevajo za odstranitev vseh uporabniških fotografij, ki so bile prenesene k tretjim osebam.

O razširjenih preiskavah je sicer prva poročala agencija Reuters, OpenAI pa je podrobnosti objavil tudi na svojem blogu.

Pri določenih primerih delovanja agentov je OpenAI navedel, da so orodja "obšla" varnostne mehanizme nekaterih spletnih mest. Sporočili so, da omejujejo identifikacijo prizadetih subjektov, ker so jih mnogi prosili, naj ne razkrijejo podrobnosti. "Naš cilj je, da vsaki organizaciji posredujemo dejstva in jim prepustimo odločitev, ali in kdaj naj incident obelodanijo."

OpenAI je takšne incidente začel jemati resneje po incidentu julija, ko je skupina oziroma "roj" njihovih agentov umetne inteligence vdrla v platformo za razvijalce umetne inteligence Hugging Face, ne da bi bila k temu pozvana.

Preberi še 'Pobegnil in napadel': AI ni več mogoče izključiti

Podjetje Hugging Face je prvo javno spregovorilo o tem incidentu, OpenAI pa je kasneje javno prevzel odgovornost zanj.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
boti openai dostop informacije vladne agencije

Kako varni smo državljani in država pred kibernetskimi napadi?

Cekin.si 'Generativna umetna inteligenca ogroža pravice potrošnikov'
Cekin.si OpenAI zaradi ChatGPT-ja pod drobnogledom ameriškega regulatorja
24ur.com TikTok, Reddit in Imgur pod drobnogledom: kako koristijo podatke otrok?
24ur.com Poziv proti javnemu naročilu za UI: spodkopavanje digitalne suverenosti
24ur.com Zasebna ekonomska moč in 'svoboda' interneta
24ur.com Zloraba umetne inteligence: kibernetski kriminal, dezinformacije in goljufije
24ur.com Evropski uradniki bodo lahko prijavili sumljivo lobiranje tehnoloških podjetij
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Brezbesed80
26. 09. 2026 08.32
Če ne bomo pametni, se nam zgleda počasi dogaja prav to, kar smo videli v ZF filmih.... V tem trenutku očitno še obvladljivo, v prihodnosti pa kdo ve.... Kot pripomoček je AI do določene mere OK, vendar jasno - uporaba po ZKP
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
26. 09. 2026 08.30
Zakaj bi delala UI nekaj drugače .. .. saj ima vendarle skopirano človeško nevronsko mrežo ... !!??
Odgovori
+2
2 0
Brezbesed80
26. 09. 2026 08.35
To je že res....vendar se tudi sama uči. Tako da bolj je po mojem vprašanje njen domet oz. ali lahko preseže omejitve, po katerih deluje....
Odgovori
0 0
klop12
26. 09. 2026 08.11
LLMji niso nevarni in ne rabijo omejitev,samo predsednika z visokim IQ. Je reku pajo iz bele cirkuške hiške
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Vsi so gledali njeno obleko, nihče pa ni vedel, kaj v resnici predstavlja
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
Ko partner ne reče ničesar, pove pa ogromno: tišina, ki lahko uniči odnos
zadovoljna
Portal
14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok
Noč Modrijanov navdušila več kot 20 tisoč obiskovalcev: spektakel, ki bo še dolgo odmeval
Noč Modrijanov navdušila več kot 20 tisoč obiskovalcev: spektakel, ki bo še dolgo odmeval
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
Zasmehoval bivšo ženo, oboževalci pa so ga razkrinkali
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
5 kosov, ki jih potrebujete za popolno jesensko garderobo
vizita
Portal
Lahko vaše oči razkrijejo, kako hitro se starate?
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Ali je vaša spalnica jeseni pretopla? Ta temperatura je primernejša za kakovosten spanec
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Kako s pametno izbiro hrane 'premagati' inzulinsko rezistenco
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
Hoja po stopnicah ali po ravnem? Razlika za srce je lahko večja, kot si mislite
cekin
Portal
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Plačal je 4,60 evra za malo pijačo, nato se je vnel spletni prepir
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
Življenje v pokoju: par živi v vili ob morju z bazenom, mesečno porabi manj kot 1.900 evrov
moskisvet
Portal
Kaj bo ostalo od moškega, ko bo AI znal skoraj vse?
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Raziskava potrjuje: 30 minut joge tedensko premaga nespečnost
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Od vampirskega lepotca do enega najbolj zanimivih igralcev Hollywooda
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
Voyager 1: Kako je nastal znameniti posnetek Zemlje kot modre pike
dominvrt
Portal
Pozor na to rastlino z vijoličnimi jagodami: je strupena in invazivna
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
Ko boste izvedeli, zakaj so po 11 letih zapustili psa, boste težko verjeli
okusno
Portal
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
Ne posezite vedno samo po grozdju: to sadje se odlično poda k siru
voyo
Portal
Pustite ga
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961