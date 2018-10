'Brez odkritij Nobelovih nagrajencev svet danes ne bi bil takšen, kot je'

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Brez optične pincete in optičnih bliskov oziroma sunkov, katerih razvoj so omogočili Nobelovi nagrajenci za fiziko, svet ne bi bil takšen, kot je, pravi Tomaž Požar z ljubljanske Fakultete za strojništvo. Pincete se vsakodnevno uporabljajo v znanosti, ultrakratki bliski pa so ključni pri novih postopkih laserske korekcije vida.