Brez razvoja satelitov bi svet zamudil podrobnosti izbruha vulkana na Tongi

Le deset let nazaj bi o izbruhu vulkana na Tongi vedeli veliko manj. Da je bil izbruhu vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai in njegovim posledicam v trenutku lahko priča ves svet, je namreč omogočil predvsem izjemen razvoj satelitske fotografije. Te med drugim vulkanologom omogoča tudi spremljanje drugih pogostejših, a manj obsežnih izbruhov na Zemlji, prav tako pa si znanstveniki lahko pomagajo pri analizi učinkov vulkanskih izbruhov na naš planet. Po uničujočem izbruhu so sicer zdaj na Tongo prispela prva letala s humanitarno pomočjo.

Razvoj satelitske tehnologije v zadnjem desetletju je svetu omogočil, da je bil lahko priča uničujočemu izbruhu vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai na Tongi. A satelitski posnetki so tudi velika pomoč znanstvenikom, ki spremljajo izbruhe po vsem svetu.

icon-expand Satelitski posnetki izbruha vulkana FOTO: AP

Zadnji tako silovit izbruh vulkana se zgodil pred 30 leti, ko je izbruhnil filipinski vulkan Pinatubo. Takrat je bilo sicer satelitov, ki so spremljali dogajanje na Zemlji, malo, tiste, ki so opazovali površje našega planeta, pa je večinoma vodila vojska. Evropska vesoljska agencija je bila v tistem času tik pred izstrelitvijo svojega prvega satelita Remote-Sensesing Satellite 1, miniaturnih satelitov za opazovanje Zemlje CubeSats pa takrat sploh še niso izumili. A kljub temu je izbruh Pinatube leta 1991 zaznalo tudi nekaj tistih malo satelitov, ki so takrat krožili okoli našega planeta. V svoj objektiv ga je namreč ujel tako japonski meteorološki satelit, ki se je dvigal 36.000 kilometrov nad Zemljo, kot tudi vesoljsko plovilo ameriške nacionalne organizacije za oceane in atmosfero. Različne vrste tehnologije Nekateri sateliti so zadolženi za neprestano spremljanje določene lokacije, spet drugi pa neprestano opazujejo večje predele zemeljskega površja. Vse zbrane informacije pomagajo znanstvenikom pri lažji analizi dogodkov na Zemlji. Skupina vesoljskih plovil, ki nad nami spremljajo vremenske pojave na Zemlji, vsakih nekaj minut skenira celotno hemisfero in do meteorologov prenese slike iz vesolja. Prav ti meteorološki sateliti so posneli nekaj najbolj spektakularnih fotografij oblaka pepela, ki se je dvigal iz podvodnega vulkana.

Gost pepel je sicer oteževal pogled na dogajanje na tleh. Znanstvenikom je bila tako v pomoč posebna radarska tehnologija, ki je prodrla skozi oblak pepela. Med izbruhom je zaradi izlivanja pepela težko videti, kaj se dejansko dogaja na tleh – razen če uporabljate radarsko tehnologijo, ki prodre v pepel in oblak.

Ena najbolj osupljivih meritev, ki so jo zabeležili meteorološki sateliti, je bil morda prav udarni val, ki je sledil izbruhu vulkana. Tega smo zaznali tudi v Sloveniji, urad Združenega kraljestva za meteorologijo pa je val zabeležil kar dvakrat. Največji izbruhi lahko za kratek čas ohladijo podnebje Izbruh gore Pinatubo je povprečno globalno temperaturo Zemlje za nekaj let znižal za pol stopinje Celzija. Eden poglavitnih razlogov, zakaj po izbruhu vulkana pride do znižanja temperature, so izpusti žveplovega dioksida v ozračje. Ti se združujejo z vodo in tako tvorijo meglico drobnih kapljic ali aerosolov, ki odsevajo sončno sevanje, poroča BBC.

Prvi podatki evropskega satelita Sentinel-5P kažejo, da ob izbruhu podvodnega vulkana na Tongi ni bilo večjih izpustov žveplovega dioksida, zaradi česar je tudi vpliv na globalno temperaturo zanemarljiv. Na Tongo vse več letal s humanitarno pomočjo Obseg škode, ki jo je povzročil izbruh Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, sicer še ni v celoti znan. Po izbruhu so se morali prebivalci soočiti tudi s pepelom in poplavami, ki so nastale zaradi cunamija. Sateliti z visoko ločljivostjo so zdaj zadolženi za kartiranje številnih otokov v regiji, da bi pomagali usmerjati pomoč do krajev, ki jo najbolj potrebujejo.