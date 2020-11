Britanci bodo začeli preizkušati krvni test, ki lahko zazna 50 vrst raka

S testiranjem bodo začeli v sredini leta 2021, testiranih bo 140.000 sodelujočih, starih med 50 do 79, ki ne kažejo nobenega simptoma. Ostalih 250.000 udeležencev raziskave, ki bodo opravili krvni test, pa bo že izkazovalo simptome, ki kažejo na razvoj bolezni.

Test Galleri, ki ga je razvila kalifornijsko podjetje Grail, bodo Britanci testirali na 165.000 bolnikih. V Veliki Britaniji so optimistični, da bo ta krvni test pripomogel predvsem pri prepoznavanju tistih vrst raka, ki jih je sedaj še zelo težko diagnosticirati v zgodnji fazi. Kot poroča CNN , podjetje podpirata tudi Bill Gates in Jeff Bezos.

Rezultate pričakujejo do leta 2023, potem pa upajo, da bo do leta 2025 približno milijon ljudi lahko uporabilo test. Kot je za CNN pojasnil Simon Stevens iz NHS, lahko pravočasno odkritje, še posebej če gre za težko ozdravljive vrste raka, kot je rak jajčnikov in rak trebušne slinavke, reši življenje mnogih bolnikov.

Kot so sporočili iz podjetja, glede na matematične modele ocenjujejo, da bi, če bi k že uveljavljenim metodam za diagnosticiranje raka dodali še njihov krvni test, lahko v prihodnosti število prepozno diagnosticiranih bolnikov z rakom skoraj razpolovili, kar bi močno zmanjšalo število smrtnih žrtev.

Lawrence Young, profesorica molekularne onkologije iz Univerze Warwick, je dejala, da je Galleri le eden izmed novih krvnih testov, s katerimi bi lahko zaznali raka, v razvoju. Trenutno namreč poteka več kliničnih študij, rezultati tega testa pa naj bi bili zelo obetavni pri več kot 50 vrstah raka.

Tudi pomisleki

A vsi strokovnjaki se ne strinjajo, da se je Angleška državna zdravstvena služba odločila pravilno. Porajajo se namreč dvomi o znanstveni podlagi za raziskavo zaradi omejenega števila raziskav doslej, je za CNN dejal Paul Pharoah iz Univerze Cambridge. "Ta test bi lahko zaznal raka v zgodnji fazi v krvi posameznika, a zaenkrat so dokazi o učinkovitosti šibki. NHS ne bi smel toliko investitati v točno ta krvni test , preden je bil ta ustrezno preučen v bolj obsežnih kliničnih testiranjih, "je opozoril.

Dr. Jodie Moffat iz Cancer Research UK pa je povedala, da so rezultati študij izven Velike Britanije doslej obetavni, a težava je predvsem velikost vzorcev. Ti so namreč zelo mali in potrebno bi bilo testiranje v veliko večjem obsegu, poleg tega tudi nadaljnje spremljanje pacientov. Po njenih besedah glede na dosedanje dokaze test trenutno ni preveč učinkovit pri zaznavanju raka v fazi, ko se še ni razširil na druge dele telesa.