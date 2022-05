Britancu po šestih letih penis uspešno presadili z roke na mednožje

47-letni Malcolm MacDonald iz Thetforda v Veliki Britaniji je po izjemno nevarni okužbi leta 2014 izgubil svoj ud – penis. Zdravniki iz londonske univerzitetne bolnišnice so mu izdelali novega in mu ga začasno pritrdili na roko. Leta 2018 naj bi mu ga presadili na pravo mesto, a zaradi zdravstvenih zapletov zahtevne operacije ni bilo mogoče izvesti. Letos pa se je vendarle zapisal v zgodovino kot prvi moški, ki je preživel presaditev penisa.

Britanec Malcolm MacDonald je dolga leta čakal poseg presaditve penisa. Leta se je tako soočal z dolgimi bolnišničnimi seznami, raznimi tehničnimi napakami, nato pa še s pandemijo, ki je njegov položaj še poslabšala. Po šestih letih je končno dočakal operacijo, ki se je je že zelo veselil. Njegov penis je zasnoval profesor Davih Ralph iz londonske univerzitetne bolnišnice University College Hospital. Kirurgi so najprej z Malcomove roke vzeli kos kože in jo "zvili" v obliko penisa. Nato so ustvarili sečnico in namestili dve cevi, s pomočjo črpalke, ki je nameščena v mošnjičku, pa lahko doseže tudi mehansko erekcijo.

icon-expand Operacijska soba FOTO: Shutterstock

Operacijo bi morali izvesti že leta 2015, a so morali penis, zaradi pomanjkanja kisika v krvi, takrat začasno pritrditi na njegovo podlahet. Tam se je ud nato več let pripravljal na deveturno operacijo. Da bi bil Malcom s svojim novim penisom še bolj zadovoljen, so se zdravniki med pogajanji odločili, da bodo njegovi prvotni dolžini dodali še pet centimetrov.

O njegovi zgodbi so posneli tudi dokumentarni film z naslovom Moški s penisom na roki (The Man With a Penis on His Arm). V filmu sta še zgodbi dveh drugih moških s podobnimi izkušnjami, rdeča nit pa je povezava med penisom in moškostjo.

Zaradi hude okužbe krvi mu je penis "odpadel" MacDonald se je v situaciji znašel po tem, ko se je več let boril z okužbo krvi. Kot poroča The Guardian, je do zastrupitve krvi prišlo zaradi uporabe drog. Najprej so se črno obarvale njegove druge okončine – prsti na rokah in nogah, kmalu pa je enaka usoda doletela tudi njegov penis. Leta 2014 mu je, kot je opisal sam, penis odpadel. "Vedel sem, da se bo to zgodilo, tako da sem že šel čez vse faze obupa. Takrat sem ga le pobral s tal in vrgel v smeti. Bilo je kot v grozljivki," je dejal.

