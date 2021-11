Britanec prvi človek na svetu z natisnjenim 3D očesom

Britanec Steve Verze je postal prvi pacient na svetu, ki je dobil 3D natisnjeno oko, so sporočili iz očesne bolnišnice Moorfields v Londonu. Bolnišnica je v sporočilu za javnost navedla, da je protetika prvo popolnoma digitalno protetično oko, ustvarjeno za človeka. Oko je bolj realistično kot druge alternative in je zasnovano tako, da ima jasnejšo definicijo in resnično globino zenice, so sporočili.

Druge protetične oči so sestavljene iz šarenice, ročno naslikane na disk, ki se nato vstavi v očesno votlino, vendar njihova zasnova preprečuje, da bi svetloba prešla v polno globino očesa, so za CNN povedali v bolnišnici. Poleg tega da je 3D oko videti bolj realistično, je tudi postopek manj invaziven, pravijo. icon-expand Prvi človek z natisnjenim 3D očesom FOTO: Twitter 47-letni Steve Verze je povedal, da je na nadomestno oko čakal vse od svojega 20. leta. "Ko sem zapuščal svoj dom, sem se pogosto pogledal v ogledalo in to, kar sem videl, mi ni bilo všeč. Novo oko izgleda fantastično in ker temelji na tehnologiji 3D digitalnega tiska, je samo še boljše," je dodal. Očesna klinika Moorfields je sporočila, da lahko 3D tiskanje prepolovi čas, potreben za razvoj protetičnega očesa s šestih tednov na približno dva ali tri. Tiskovni predstavnik je za CNN povedal, da se bo kmalu začelo klinično preskušanje, ki bo vključevalo več bolnikov. Profesor Mandeep Sagoo, klinični vodja projekta v očesni bolnišnici Moorfields in profesor oftalmologije in očesne onkologije na University College London, je v izjavi dejal, da je navdušen nad potencialom nove razvojne metode. Pred namestitvijo očesa je Sagoo dejal, da upajo, da bo prihajajoče klinično preskušanje zagotovilo trdne dokaze o vrednosti te nove tehnologije.