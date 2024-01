Britanska policija sprožila prvo preiskavo virtualnega 'posilstva'

Je prav, da policija čas posveča zločinom v digitalnem svetu? Britanski notranji minister meni, da ja

Številni so do preiskave kritični, saj se sprašujejo, ali je prav, da policija svoj čas in sredstva namenja preiskovanju zločinov v izmišljenem svetu, medtem ko število primerov v Veliki Britaniji dejansko narašča. Po podatkih organizacije Rape Crisis England & Wales naj bi policija med julijem 2022 in junijem 2023 zabeležila 68.109 posilstev, do konca tega 12-mesečnega obdobja pa so bile obtožbe vložene v zgolj 2,2 odstotka (1498) primerih.

Kljub temu je britanski notranji minister James Cleverly preiskavi stopil v bran. Čeprav se zaveda, da bi bilo najlažje reči, da to, kar se je zgodilo v virtualnem svetu, "ni resnično", je poudaril, da je bistvo teh virtualnih okolij prav to, da nudijo neverjetno realno izkušnjo.

Za LBC je poudaril še, da je bila žrtev mladoletna oseba, ki je doživela travmo spolnega napada. "To bo imelo zanjo velik psihološki učinek, zato moramo biti previdni glede tega, ali bomo primer kar odpisali," je dejal. Ob tem je povedal še, da je nekdo, ki je otroka pripravljen tako zaznamovati v digitalnem svetu, morda tudi nekdo, ki bi lahko grozljive stvari počel tudi v resničnem svetu.