Odkrili fosiliziran brlog črva velikana

Gre za dva metra dolg in tri centimetre širok brlog v sedimentu, ki je pred milijoni let predstavljal domovanje plenilca, ki je na morskem dnu čakal in prežal na morske živali, nato pa planil z morskega dna, jih zgrabil in zvlekel v svoj brlog, poroča Guardian.

Löwemark in njegovi kolegi so fosilizirano skrivališče našli med preučevanjem 20 milijonov starih sedimentnih kamnin na severovzhodni obali Tajvana. Starodavni črvi so v morskem dnu gradili nekakšne predore in jih utrdili s sluzjo. Odkrili so tudi značilne vzorce oziroma odtise, ki so verjetno nastali, ko so plen zvlekli nazaj v brlog. Ob tem se je namreč podrl zgornji del brloga, starodavni črvi velikani pa so ga morali na novo zgraditi, preden so začeli prežati na svoj naslednji obrok.

V prispevku za Scientific Reports znanstvena ekipa opisuje 319 podobnih brlogov. Potekajo približno meter navpično navzdol, nato pa še približno en meter vodoravno in tako ustvarijo nekakšno L obliko. Fosilnih ostankov samih plenilcev znanstveniki niso odkrili, kljub temu so novo vrsto starodavnih živali poimenovali Pennichnus formosae.